الحويج يوجه بتشكيل لجنة لتقديم مقترحات بشأن قرار تنظيم استيراد السلع

القاهرة - بوابة الوسط

وجه وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد الحويج بتشكيل لجنة من الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ومجلس أصحاب الأعمال لتقديم مقترحات بشأن قرار تنظيم استيراد السلع وتقرير حكم.

جاء ذلك خلال اجتماع الحويج عبر تقنية الفيديو مع أصحاب الشركات والتجار العاملين بالساحة الصينية في مدينة آيوو، بحضور مستشارة الوزير شذر الصيد ومدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي عصام الملهوف ورئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبي الصيني ميلاد البريكي، حسب بيان وزارة الاقتصاد على صفحتها في موقع «فيسبوك» اليوم الخميس.

صعوبات استيراد السلع

وناقش المجتمعون الصعوبات والعراقيل في عمليات شحن ونقل الواردات والحوالات المصرفية وإجراءات الجمارك وسُبل معالجتها مع الجهات ذات العلاقة، وتناول أصحاب الشركات بعض القرارات التي تمس حركة التجارة، ومن شأنها تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتنمية التجارة البينية بين ليبيا والصين.

- الحويج يصدر قرارا بشأن تنظيم استيراد السلع

وأشارت شذر الصيد على أهمية تشكيل الغرفة الليبية - الصينية التجارية المشتركة، على أن يكون أعضاؤها من أصحاب الشركات الكبرى حتى تتمكن من التواصل الدائم مع وزارة الاقتصاد والتجارة والمشاركة في بعض القرارات التي تسهم في تنشيط حركة التجارة بين البلدين، ونوهت بأهمية مثل هذه الاجتماعات لما لها دور كبير في تذليل الصعوبات أمام أصحاب الأعمال والشركات.



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