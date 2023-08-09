مدير تصدير إلى قناة «الوسط»: قرار تنظيم استيراد السلع يظلم صغار التجار (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

قال علي الضراط، مدير تصدير مواد خام، إن قرار تنظيم استيراد السلع، الصادر أخيرا من وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، يضرّ بصغار التجار الذي يستوردون بكميات قليلة من الشركات الأجنبية.

وشرح الضراط وجهة نظره في مداخلة مع برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (Wtv)، أول من أمس الإثنين، أن صغار التجار سيضطرون لمخاطبة الشركات الأجنبية من أجل إفصاح البيانات عن منتجاتها وفق القرار، وبالتالي ستطلب الشركات منهم إما زيادة البضاعة المستوردة أو دفع أموال أكثر، متابعا: «سيكون التاجر ملزما باستيراد 10 حاويات بدلا من حاويتين على سبيل المثال».

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ولفت الضراط إلى نقطة أخرى تتعلق بصعوبة تطبيق القرار على كل السلع من حيث معاملة السلع الصغيرة والغذائية والأخرى الكبيرة كالسيارات المعاملة نفسها، لافتا إلى أن «القرار ناقص، فهو يخص كل السلع مثل إطارات السيارات والتليفزيونات والتليفونات، فكيف سنكتب اسم المنتج على هيكل السيارة مثلا أو على الأجهزة الإلكترونية والأثاث؟!».

واشترط قرار وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رقم 398 للعام 2023، بشأن تنظيم استيراد السلع، وضع 12 بيانا على العبوات والغلاف الخارجي للمنتجات المستوردة.

ونص القرار الصادر في الأول من أغسطس الجاري على «التزام جميع الشركات الاستيرادية بجميع أنواعها وأنشطتها بوضع بيانات المنتج المورد من الشركة على الغلاف الخارجي والعبوات الداخلية للسلعة المستوردة»، على أن يبدأ تطبيقه بدءا من أكتوبر المقبل.