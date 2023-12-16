مصدر لـ«الوسط»: اجتماع ثلاثي بين المنفي وعقيلة وحفتر في القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد مصدر مطلع «الوسط»، اليوم السبت، بانعقاد اجتماع ثلاثي في العاصمة المصرية القاهرة بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وقائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر.

وسبق أن دعا المبعوث الأممي عبدالله باتيلي الأطراف الخمسة الرئيسية في ليبيا إلى الانخراط في حوار تحضيري لقمة خماسية، وهم: رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة محمد تكالة، وقائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، ورئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

- باتيلي: أجريت مشاورات «عميقة وصريحة» مع حفتر حول الوضع السياسي

- عقيلة يبحث مع إردوغان تعزيز العلاقات الثنائية

- جريدة «الوسط»: مبادرة باتيلي رهينة معركة كسب الوقت مع «المجلسين»

ورفض مجلس النواب المشاركة في الاجتماع الخماسي دون دعوة رئيس الحكومة المكلفة من المجلس أسامة حماد للمشاركة، مؤكدًا تمسكه بتشكيل حكومة مصغرة للإشراف على الانتخابات. في حين أبدى رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» قبول الدعوة، وحدد أربعة شروط قال إنها «ضرورية لنجاح المبادرة».

وتأتي هذا التطورات بعد أيام من زيارة عقيلة تركيا ولقائه الرئيس رجب طيب إردوغان لبحث «عدة ملفات سياسية»، فيما التقى أخيرا باتيلي مع حفتر واتفقا على «ضرورة معالجة جميع القضايا المتعلقة بالعملية السياسية وتسهيل إجراء الانتخابات في المستقبل القريب».

مـزيـد من تـقـاريـر بـوابـة الوسـط ———————

■ جريدة «الوسط»: مبادرة باتيلي رهينة معركة كسب الوقت مع «المجلسين»

■ غازيني تحدد 3 عراقيل أمام نجاح مبادرة باتيلي

■ «كارثة درنة».. تطرح تساؤل الجاهزية لمواجهة «مفاجآت المناخ»

■ شاهد في «اقتصاد بلس»: سدود ليبيا.. قنبلة موقوتة تهدد الملايين

■ في «تغطية خاصة»:‎ إطلاق رصاصة الرحمة على لجنة المنفي المالية

■ شاهد.. إطلاق نار في محيط ملعب مباراة الملعب الليبي والاتحاد بـ«دورينا»

■ هل يؤثر اتفاق «كوب28» على صادرات النفط الخليجية؟

■ «يا كوكباً يتلوى بألسنةِ النارِ!».. شاعر روسي ينظم قصيدة لغزة

■ الأرض تستقبل رسالة من الفضاء من مسافة 10 ملايين ميل

■ اعتقاد خاطئ لسبب الإصابة بالبرد

■ «بوابة الوسط» ترصد أرقامًا مهمة في الدوري بعد ختام الجولة السادسة للمجموعة الثانية