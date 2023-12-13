عقيلة يبحث مع إردوغان تعزيز العلاقات الثنائية

القاهرة - بوابة الوسط

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لبحث «عدد من الملفات السياسية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين».

وأكد عقيلة خلال اللقاء موقف مجلس النواب بشأن تشكيل حكومة جديدة مهمتها الإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، وفق بيان صادر عن المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب.

وثمَّن عقيلة وقوف تركيا مع ليبيا عقب كارثة العاصفة المتوسطية «دانيال» في سبتمبر الماضي، وكذلك موقفها الداعم للقضية الفلسطينية. في حين أشار البيان إلى دعوة إردوغان للإسراع في إيجاد حل توافقي للأزمة الليبية.

وعُقِد اللقاء بمقر الرئاسة التركية بالعاصمة أنقرة بحضور رئيس مجلس النواب التركي نعمان كورتولموش. ووصل عقيلة في وقت سابق اليوم أنقرة على رأس وفد برلماني يتكون من النواب الصالحين عبدالنبي وأسامة الشعافي وبالخير الشعاب، وكان في استقبالهم سفير ليبيا لدى تركيا مصطفى القليب وعدد من المسؤولين الأتراك.