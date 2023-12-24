تطعيم أكثر من 3 آلاف مواطن ومواطنة ضد الإنفلونزا الموسمية في سرت

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت إحصائية صادرة عن إدارة الخدمات الصحية في سرت، اليوم الأحد، بتطعيم أكثر من ثلاثة آلاف مواطن ومواطنة في المنطقة ضد مرض الإنفلونزا الموسمية، وذلك منذ إطلاق الحمالة في الثاني من ديسمبر الجاري.

وقال مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية ببلدية سرت الدكتور محمد إدريس في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن العدد الإجمالي للمواطنين المستهدفين بحملة التطعيمات ضد الإنفلونزا الموسمية حفاظًا على صحتهم في منطقة سرت «بلغ أكثر من 3036 مواطنًا ومواطنة».

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وأكد إدريس أن هؤلاء المواطنين ترددوا على المراكز والوحدات الصحية التابعة لإدارة الخدمات الصحية في سرت للحصول على التطعيمات خلال الأيام الماضية وحتى الخميس الماضي 21 ديسمبر الجاري.

ونوه مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية في سرت باستمرار حملة التطعيم ضد مرض الإنفلونزا الموسمية بجميع المرافق الصحية في البلدية للوصول إلى العدد المستهدف.



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