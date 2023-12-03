بالصور.. حملة تطعيم موسعة ضد «الإنفلونزا الموسمية»

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت، أمس السبت، حملة تطعيم موسعة ضد مرض الإنفلونزا الموسمية بكل المراكز الصحية في جميع أنحاء ليبيا.

وتستهدف الحملة النساء الحوامل، والأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 55 عاما، ومقدمي الخدمات الصحية، وأصحاب الأمراض المزمنة، وفق بيان صادر عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

موعد حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

وطالب المركز الفئات المستهدفة بالتوجه إلى المراكز الصحية المختصة خلال الفترة من 2 حتى 14 ديسمبر، للحصول على التطعيمات، بهدف تحقيق الوقاية والحماية من الإنفلونزا الموسمية.

انطلاق الحملة الوطنية ضد الإنفلونزا الموسمية في سرت

وصول شحنة من التطعيمات الروتينية والإجبارية إلى سرت

مركز مكافحة الأمراض يشرع في توزيع تطعميات على جميع المراكز الصحية

ويوم السبت، أعلنت إدارة الخدمات الصحية في سرت انطلاق الحملة. وقال مساعد مدير عام الحملة الوطنية للتطعيمات في سرت، د. محمد إدريس، إن حملة التطعيمات التي تجرى في 13 مركزا تستهدف فئات كبار السن من 55 سنة فما فوق، بالإضافة إلى مرضى السكري، والجهار التنفسي، وأمراض القلب، والجهار العصبي، والجهاز الدوري.

من حملة التطعيم مرض الإنفلونزا الموسمية في أحد المراكز الصحية، 3 ديسمبر 2023. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

من حملة التطعيم مرض الإنفلونزا الموسمية في أحد المراكز الصحية، 3 ديسمبر 2023. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)