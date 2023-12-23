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الدبيبة: مجلس النواب مسؤول عن عرقلة الانتخابات.. وبناتي عانين قصف طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 ديسمبر 2023, 04:20 مساء
الدبيبة: مجلس النواب مسؤول عن عرقلة الانتخابات.. وبناتي عانين قصف طرابلس
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة خلال المقابلة مع طوني خليفة ضمن منتدى طرابلس للإعلام، 23 ديسمبر 2023 (لقطة من بث للمقابلة)
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قال رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة إن مجلس النواب هو المسؤول عن «عرقلة الانتخابات»، مضيفا أن بناته عانين القصف والقنابل التي كانت تشهدها العاصمة طرابلس، «عانيت أنا وأولادي مع الشعب القنابل والقصف».

وأضاف الدبيبة، في حوار أجراه معه الإعلامي اللبناني طوني خليفة ضمن منتدى طرابلس للاتصال الحكومي، أنه كان يغضب بسبب طوابير الليبيين على المصارف، للحصول على 100 أو 200 دينار، و«تساءلت شني البلوة اللي حلت علينا»؟

معانة الليبيين من انقطاع الكهرباء 
وواصل: «لقد حزنت بسبب معاناة الليبيين من انقطاع الكهرباء بشكل متواصل.. فأنا أملك مولدا، لكن غيري لم يملكوه».

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وفيما يخص تعاملاته مع الشارع، قال إن هناك شلة من الأصدقاء لا يزال يتقابل معهم، منهم سائق تاكسي وشرطي وضباط مخابرات، وبعضهم متقاعدون.

الدبيبة: من بقوا في السلطة 10 سنوات مسؤولون عن الوضع الحالي
وفيما يخص اتهامه بعرقلة الانتخابات الليبية، قال الدبيبة: «لست طرفا ولن أكون طرفا. هناك الشعب الليبي، والبعض يريد الإساءة له، ومن تسببوا في العرقلة هم من بقوا 10 سنوات في السلطة، وهم المسؤولون عن هذا الوضع، لأنهم جعلوا ليبيا في أسوأ الأحوال».

وحمل الدبيبة المسؤولين لمجلس النواب قائلا إن المجلس كان عليه إجراء انتخابات برلمانية منذ 8 سنوات، متابعًا: «إذا كنتم تريديون الاستمرار أرجعوا إلى الشعب الليبي بانتخابات وقوانين عادلة.. وعموما فالاتهامات ضدي رخيصة».

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