السايح يبحث مع نورلاند دعم «المقترحات الوطنية» لإنجاح الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الأربعاء، مع المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند سبل دعم «المقترحات والمساعي الوطنية الرامية لإنجاح الاستحقاقات المرتقبة».

وأكد نورلاند خلال اللقاء دعم الولايات المتحدة جهود مفوضية الانتخابات، موضحًا أن دعم بلاده الفني والاستشاري مستمر لإنجاز انتخابات حرة وذات مصداقية تعكس إرادة الناخب الليبي، وفق بيان صادر عن المفوضية.

3 ملفات في مناقشات نورلاند وحفتر

السايح يبحث مع سفير بريطانيا سبل دعم العملية الانتخابية في ليبيا

السايح عن تنفيذ قوانين الانتخابات: المفوضية في «موقف لا تحسد عليه»

وأشار البيان إلى تقدير نورلاند لجهود المفوضية في التعامل مع التحضير لانتخاب المجالس البلدية. كما وصف نورلاند اللقاء بـ«الإيجابي»، موضحًا أنه تطرق إلى «مناقشة ما يلزم من أجل خارطة طريق ذات مصداقية نحو انتخابات برلمانية ورئاسية»، على ما نشرت السفارة الأميركية على حسابها بمنصبة «إكس».

وأمس الثلاثاء، بحث نورلاند والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا جيريمي بيرندت مع قائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر سبل تعزيز جهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي للجمع بين أصحاب المصلحة من أجل حل القضايا السياسية التي تقف في طريق الانتخابات، وتشكيل حكومة موحدة.

لقاء السايح ونورلاند، 20 ديسمبر 2023. (مفوضية الانتخابات)

لقاء السايح ونورلاند، 20 ديسمبر 2023. (مفوضية الانتخابات)