3 ملفات في مناقشات نورلاند وحفتر

القاهرة - بوابة الوسط

بحث المبعوث الأميركي الخاص ريتشاد نورلاند، والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا جيريمي بيرندت، مع قائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر سبل تعزيز جهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي للجمع بين أصحاب المصلحة من أجل حل القضايا السياسية التي تقف في طريق الانتخابات، وتشكيل حكومة موحدة.

وقالت السفارة الأميركية عبر حسابها على منصة «إكس» إن المسؤولين الأميركيين شددا على «أهمية توحيد الجيش الليبي، وحماية السيادة الليبية، وضمان إطلاق الأموال لإعادة إعمار درنة وغيرها من المناطق المتضررة من الفيضانات بطريقة شفافة يقودها الخبراء، وبدعم فني قوي من المؤسسات الدولية».

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«القيادة العامة»: حفتر والمنفي وعقيلة يرحبون بالمشاركة في مبادرة باتيلي شريطة عدم الإقصاء ومراعاة التحفظات

سبق أن دعا المبعوث الأممي الأطراف الخمسة الرئيسية في ليبيا إلى الانخراط في حوار تحضيري لقمة خماسية، وهم: رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة محمد تكالة، وقائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وقال باتيلي في إحاطة أمام مجلس الأمن أمس الإثنين: «بعض القادة الليبيين يراوحون مكانهم، ولم يبدوا التزاما قاطعا بإنهاء حالة الانسداد السياسي في البلاد»، مشيرا إلى أنهم لم «يرفضوا الدعوة إلى الاجتماع الخماسي بشكل مباشر، لكن البعض منهم وضع شروطا للمشاركة».





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