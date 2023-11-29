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السايح عن تنفيذ قوانين الانتخابات: المفوضية في «موقف لا تحسد عليه»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 نوفمبر 2023, 03:27 مساء
السايح عن تنفيذ قوانين الانتخابات: المفوضية في «موقف لا تحسد عليه»
السايح يتحدث خلال جلسة حوارية نظمتها مفوضية الانتخابات، 29 نوفمبر 2023. (مفوضية الانتخابات)
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قال رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح إن المفوضية وُضِعت في «موقف لا تُحسد عليه» فيما يتعلق بتنفيذ القوانين الانتخابية، واصفًا هذه القوانين بـ«بمزيج من معطيات سياسية وعوامل فنية وعناصر قضائية».

وأضاف السايح خلال جلسة حوارية نظمتها المفوضية، اليوم الأربعاء، أن «اللجان المكلفة بوضع القوانين لا تتواصل بشكل جيد مع المفوضية ما يعطي فرصة لوجود ثغرات يصعب التعامل معها»، وتابع: «حيث أن الانتخابات هي وسيلة التداول السلمي للسلطة يجب أن تولي هذه اللجان اهتمامها بالتواصل مع المفوضية حتى نصل إلى مستوى من نجاح الانتخابات ترضي طموحات الناخبين».

وأكد خلال الجلسة التي انعقدت تحت شعار «معايير نزاهة الانتخابات ومصداقيتها»، ضرورة عودة المشرع إلى المفوضية للاسترشاد برأيها في النقاط الفنية المتعلقة بالتنفيذ، حتى لا تصل العملية الانتخابية إلى طريق مسدود.

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وإلى جانب السايح، حضر الجلسة الحوارية عضو المجلس عبدالحكيم الشعاب ونخبة من الأكاديميين والبحاث في المجال القانوني والإعلامي وذلك بالمركز الإعلامي بالمفوضية.

عقيلة يؤكد ضرورة الالتزام بتنفيذ قوانين الانتخابات «كما هي» (فيديو)
وأكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ضرورة الالتزام بتنفيذ قوانين الانتخابات «كما هي»؛ لأنها وضعت من قِبل لجنة «6+6» المختصة بذلك طبقًا للتعديل الدستوري الـ«13».

وقال خلال جلسة لمجلس النواب أمس الثلاثاء: «إذا كانت السلطة التشريعية الوحيدة طبقًا للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لا تملك تعديل هذه القوانين، فإنه من غير المعقول ولا المقبول أن يكون لأي جهة غيرها الاعتراض عليها أو منع تنفيذها».

واعتبر رئيس مجلس النواب أن قوانين الانتخابات «أساس صحيح يمكن الاستناد عليه لإنجاز الاستحقاق الانتخابي، وتشكيل حكومة موحدة مصغرة مهمتها تحقيق رغبة الشعب الليبي في الوصول إلى انتخابات نزيهة، تحقق رغبتهم في اختيار حكامهم بإرادتهم الحرة»، وفق قوله.

السايح يتحدث خلال جلسة حوارية نظمتها مفوضية الانتخابات، 29 نوفمبر 2023. (مفوضية الانتخابات)
السايح يتحدث خلال جلسة حوارية نظمتها مفوضية الانتخابات، 29 نوفمبر 2023. (مفوضية الانتخابات)
السايح يتحدث خلال جلسة حوارية نظمتها مفوضية الانتخابات، 29 نوفمبر 2023. (مفوضية الانتخابات)
السايح يتحدث خلال جلسة حوارية نظمتها مفوضية الانتخابات، 29 نوفمبر 2023. (مفوضية الانتخابات)
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