عقيلة يؤكد ضرورة الالتزام بتنفيذ قوانين الانتخابات «كما هي» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، ضرورة الالتزام بتنفيذ قوانين الانتخابات «كما هي»؛ لأنها وضعت من قِبل لجنة «6+6» المختصة بذلك طبقًا للتعديل الدستوري الـ«13».

وقال خلال جلسة مجلس النواب: «إذا كانت السلطة التشريعية الوحيدة طبقًا للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لا تملك تعديل هذه القوانين، فإنه من غير المعقول ولا المقبول أن يكون لأي جهة غيرها الاعتراض عليها أو منع تنفيذها».

واعتبر رئيس مجلس النواب أن قوانين الانتخابات «أساس صحيح يمكن الاستناد عليه لإنجاز الاستحقاق الانتخابي، وتشكيل حكومة موحدة مصغرة مهمتها تحقيق رغبة الشعب الليبي في الوصول إلى انتخابات نزيهة، تحقق رغبتهم في اختيار حكامهم بإرادتهم الحرة»، وفق قوله.