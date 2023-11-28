عقيلة: أكدت لتكالة الطبيعة الدستورية للقوانين الانتخابية.. ومازلت أنتظر لقاءه مجددا (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

سلط رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، الضوء على ملابسات لقائه رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة في العاصمة المصرية القاهرة مطلع نوفمبر الجاري.

وقال عقيلة، خلال جلسة لمجلس النواب بمقره في مدينة بنغازي، إنه أكد لتكالة أن القوانين الانتخابية باتت ذات طبيعة دستورية تلزم تنفيذها دون تعديل؛ لأنها جاءت طبقا للتعديل المعتمد من مجلسي النواب والدولة. كما نبه إلى إصرار البرلمان على تشكيل حكومة مصغرة ذات مهام محددة، لإنجاز العملية الانتخابية.

وأضاف عقيلة أن تكالة أكد بدوره «ضرورة التوافق. لكن لديه جولة خارج البلاد، وبعد عودته سنلتقي لتحقيق الوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وما زلت أنتظر اللقاء بعد عودته».