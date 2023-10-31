السايح: نسعى لبناء شراكات مع كل مكونات المجتمع لإنجاح الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح إن المفوضية تسعى إلى بناء شراكات متعددة مع كل مكونات وشرائح المجتمع لكي يكون الجميع مسؤولين عن نجاح العملية الانتخابية ونتائجها.

جاء ذلك في كلمته اليوم الثلاثاء في افتتاح منتدى للأشخاص ذوي الإعاقة، تحت شعار «بناء شراكات تعاونية من أجل تعزيز الوصول إلى الانتخابات»، الذي تنظمه المفوضية بالتعاون مع المنظمة الدولية للنظم الانتخابية، حسب بيان المفوضية على موقعها الإلكتروني.

تطوير العملية الانتخابية

وقال السايح إن الهدف من المنتدى تطوير العملية الانتخابية، وبحث التحسينات التي يجب إجراؤها في الإجراءات التي اتخذتها المفوضية خلال العمليات الانتخابية السابقة، والعمل على تطويرها بما يتوافق مع احتياجات ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن المفوضية كانت على تواصل مستمر مع هذه الفئة لكي يكون لها حضور ووجود فعلي في الانتخابات، وأن المفوضية اتخذت عديد القرارات وتواصلت مع مؤسسات الدولة لكي تتمكن هذه الفئة من المشاركة والوصول إلى صناديق الاقتراع من دون أي معوقات.

وأضاف: «نحن كمفوضية مسؤولون عن جزء بسيط فيما يتعلق بنشر الثقافة الانتخابية والمشاركة والتداول السلمي على السلطة، ومن خلال تعاوننا مع منظمات المجتمع المدني بمختلف توجهاتها نستطيع أن نعمل على جانب حساس ودقيق جدا ألا وهو نشر ثقافة الديمقراطية وثقافة التداول السلمي على السلطة».

دعم ذوي الإعاقة

وقدمت مسؤولة وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالمفوضية ماجدة الكاتب عرضا تقديميا للتعريف بالوحدة ومهامها وأنشطتها وأبرز إصداراتها، كما تناول العرض نطاق عمل الوحدة والغايات والاحتمالات المستقبلية، مشيرة إلى أن المفوضية ستعمل بكل إمكاناتها المتاحة لتسهيل مهمة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات.

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ويتضمن برنامج اليوم الأول للمنتدى الذي يستمر ليومين، عديد المحاور منها «المساواة في الوصول إلى العملية الانتخابية، والمعايير الدولية والتجارب الانتخابية حول العالم، وإمكان الوصول وتجهيز المرافق الانتخابية وتثقيف الناخبين لإتاحة المشاركة في العملية الانتخابية».



ويحتضن المنتدى نحو 30 ناشطا من ذوي الإعاقة من مختلف المدن، بهدف التعاون بين المفوضية وعدد من شركائها، ممثلين في الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، والهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، ومصلحة المرافق التعليمية، وذلك لإنشاء شبكة تعزز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات.