السايح يبحث مع سفير بريطانيا سبل دعم العملية الانتخابية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح وسفير بريطانيا لدى ليبيا مارتن لونغدن دعم العملية الانتخابية في ليبيا، ومستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ الانتخابات المرتقبة.

جاء ذلك في اجتماع بمقر المفوضية اليوم الأربعاء، حيث عبر لونغدن عن تقديره لجهود المفوضية للاستعداد لانتخابات المجالس البلدية، حسب بيان المفوضية على صفحتها في موقع «فيسبوك».

وجدد السفير البريطاني استعداد حكومته لتقديم الدعم الفني والاستشاري للمفوضية، مما يعزز جاهزيتها ويهيئ مناخًا ملائمًا لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة.