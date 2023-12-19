في اجتماع وزراء الإسكان العرب بطرابلس.. الدبيبة: لا يجب خضوع إعمار درنة لمقاسات سياسية

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة إن حكومته عازمة على دراسة الخطط من أجل إعمار درنة والمناطق المحيطة المتضررة جراء العاصفة «دانيال»، داعيا إلى ألا يخضع إعمار المدنية لأي «مقاسات سياسية».

جاء ذلك في كلمته خلال انطلاق فعاليات الدورة الأربعين لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب والمنتدى الوزاري العربي الخامس للإسكان والتنمية الحضرية والمعرض المصاحب له بالعاصمة طرابلس، حسب بث مباشر نشرته صفحة «حكومتنا» على موقع «فيسبوك» اليوم الثلاثاء.

وقال الدبيبة: «يجب علينا أن نذكر مدينة درنة التي عصف بها الطوفان والسيول وعصفت بقلوبنا معها، إذ تسببت الكارثة في موت الآلاف ومحو نحو ربع مبانيها وإلحاق خسائر واسعة بها.. نؤكد بشكل لا لبس فيه بدراسة الخطط والسبل للبدء في إعادة إعمار درنة والمناطق المحيطة بها.. (ويجب) ألا يخضع هذا الإعمار لأي مقاسات سياسية بل لجبر الضرر وإعادة الحياة لهذه المدينة المصابة».

إيقاف العدوان على غزة

كما عرج الدبيبة على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قائلا: «غزة المحاصرة والمعتدى عليها.. التي يدمر مبانيها ويقتل فيها آلاف الأطفال والنساء والرجال.. ولا تفرق آلة الحرب الصهيونية البغيضة بينهم.. هذه المدينة المكلومة بفقد آلاف أبنائها الأبطال وتدمير كل معالمها مستشفياتها ومدارسها ومتاحفها بمباركة دول العالم التي صدعت رؤوسنا بالدروس والمواعظ عن الحضارة والإنسانية والتقدم وحقوق الإنسان واليوم نراها تغمض عيناها بل تبارك المجازر بحق أهل القطاع.. إننا أمام مسؤولية كبيرة لوقف هذا العدوان الغاشم أولا ثم تضافر الجهود لإعادة إعمار القطاع الذي أنهكته آلة القتل».

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كما تحدث عن تقدم «ليبيا نحو التنمية خلال السنتين الماضيتين، وقطعها خطوات مهمة إلى الأمام عبر مشروع عودة الحياة»، متابعا: «دولنا مثقلة بأعباء السنوات الماضية فيجب أن ندرك أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة».

وأشار إلى أن تطبيق أجندة التنمية المستدامة 2030 التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة يتطلب منا جميعا التعاون والعمل الوثيق بحيث نركز على زيادة الاستقرار وتحسين ظروف السكن للمواطن وتنفيذ خطط البنية التحتية وتعزيز الخدمات ونركز على بناء مدن تعتمد على الطاقة المتجددة.





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