الكبير ونورلاند: نهج موحد وشفاف لإعمار درنة بالتعاون مع المؤسسات الدولية

القاهرة - بوابة الوسط

توافق محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، والمبعوث الأميركي الخاص ريتشاد نورلاند، خلال لقاء أمس الجمعة، على أن «الاستجابة الفعالة لاحتياجات درنة والمجتمعات المتضررة الأخرى ستتطلب نهجًا موحدًا وشفافًا ومستندًا إلى الخبرة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، بما في ذلك البنك الدولي والأمم المتحدة».

وحسب تغريدة السفارة عبر حسابها بمنصة «إكس»، فقد ناقش الكبير ونورلاند، بحضور القائم بالأعمال في السفارة الأميركية جيريمي برنت، «أهمية النزاهة التكنوقراطية لـ(المركزي)، واستقلاله في إدارة الموارد المالية لليبيا، بما في ذلك القضية الحاسمة المتمثلة في إعادة الإعمار بعد الفيضانات».

إعمار درنة والانقسام في ليبيا

وبعد 4 أشهر من كارثة العاصفة «دانيال» التي خلفت آلاف الضحايا والمفقودين ودمار في البنية التحتية، لا تزال مدينة درنة المنكوبة تبحث عن محاولة جادة للإعمار، وسط وعود متبادلة بالإعمار من حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» (غرب البلاد) والحكومة المكلفة من مجلس النواب.

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وفي خضم هذا الانقسام، يوصي الخبير الاقتصادي الليبي محسن الدريجة بوضع «خطة شاملة»، للتعامل مع مياه الأمطار الغزيرة المتوقعة في البلاد، وذلك لتجنب الآثار الكارثية التي سببتها العاصفة المتوسطية «دانيال» في سبتمبر الماضي.



وقال الدريجة، في تصريحات سابقة إلى برنامج «فلوسنا»، الذي تبثه قناة «الوسط» (Wtv): «تقديرات الخبراء تشير إلى أن البحر المتوسط دخل في مناطق عواصف وأعاصير بسبب التغيرات المناخية»، مشددا على الحاجة إلى بحث خطط «إنشاء سدود أو تغيير مصارف المياه في الطرق، خصوصا في الجبل الأخضر وسوسة وكعام وترهونة».