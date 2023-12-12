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شاهد في «تغطية خاصة»:‎ درنة بعد الطوفان.. بين حلم الإعمار ومصير النسيان

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 ديسمبر 2023, 12:44 صباحا
شاهد في «تغطية خاصة»:‎ درنة بعد الطوفان.. بين حلم الإعمار ومصير النسيان
برنامج «تغطية خاصة» على قناة «الوسط» (Wtv)، الإثنين 10 ديسمبر 2023
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ناقشت قناة «الوسط» (Wtv) في تغطيتها الخاصة مساء الإثنين، ملف إعادة إعمار درنة المتنازع عليه بين الحكومتين، بعد مرور ثلاثة أشهر على الكارثة التي خلفتها العاصفة «دانيال» في العاشر من سبتمبر الماضي.

لا تزال المدينة التي حلّ بها الدمار والخراب تبحث عن محاولة جادة للمضي قدمًا في خطوات فعلية لإعادتها إلى الحياة مرة أخرى، وسط تصريحات متبادلة من الطرفين مصحوبة بتعهدات لا جديد فيها، وبقيت كل حكومة تحاول إثبات شرعيتها وأحقيتها في إدارة مشاريع الإعمار دون المضي في خطة واضحة أو محاسبة من له علاقة بالكارثة، فهل تذهب مطالب أهالي المدينة مع عواصف المتنافسين.

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ويحاول البرنامج تقديم رؤية تحليلية بشأن مستقبل إعمار درنة والمناطق المنكوبة وذلك في نقاش مع كل من: أستاذ العلوم السياسية بجامعة درنة د. يوسف الفارسي، والمحامي والناشط الحقوقي الدكتور جمعة عتيقة، والخبير بالشؤون الاقتصادية محسن الدريجة.

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