الطرابلسي يدعو لاستمرار عمل غرف الطوارئ تحسبا لسوء الطقس

القاهرة - بوابة الوسط

دعا وزير الداخلية المكلف في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عماد الطرابلسي إلى الاستمرار في عمل غرف الطوارئ ورفع درجة الاستعدادات القصوى خلال الأيام المقبلة تحسبا للحالة الجوية المتوقعة.

وأشار الطرابلسي إلى احتمالات هطول كميات كبيرة من الأمطار وهبوب رياح عالية السرعة قد ينتج عنها ما يمس ويعرض حياة المواطنين للخطر، حسبما ذكر بيان للوزارة اليوم السبت.

ولفت إلى ضرورة التنسيق مع عمداء البلديات والأجهزة الأمنية والخدمية والصحية في عمل غرف الطوارئ.

- طقس بارد ومتقلب شمال ليبيا (السبت 16 ديسمبر 2023)

- بعد الهبوط الأرضي.. إعلان موعد فتح طريق الجامعة في طرابلس

إلى ذلك، قامت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية صباح أمس بتسيير عدد من الدوريات بالعاصمة طرابلس وضواحيها لتقديم الدعم والإسناد للأجهزة الخدمية لمساعدة المواطنين في تجمعات المياه والمحافظة على سلامتهم خلال هطول الغيث النافع.

مزيد من تقارير اليوم في بوابة الوسط —————

■ جريدة «الوسط»: مبادرة باتيلي رهينة معركة كسب الوقت مع «المجلسين»

■ غازيني تحدد 3 عراقيل أمام نجاح مبادرة باتيلي

■ «كارثة درنة».. تطرح تساؤل الجاهزية لمواجهة «مفاجآت المناخ»

■ شاهد في «اقتصاد بلس»: سدود ليبيا.. قنبلة موقوتة تهدد الملايين

■ في «تغطية خاصة»:‎ إطلاق رصاصة الرحمة على لجنة المنفي المالية

■ شاهد.. إطلاق نار في محيط ملعب مباراة الملعب الليبي والاتحاد بـ«دورينا»

■ هل يؤثر اتفاق «كوب28» على صادرات النفط الخليجية؟

■ «يا كوكباً يتلوى بألسنةِ النارِ!».. شاعر روسي ينظم قصيدة لغزة

■ الأرض تستقبل رسالة من الفضاء من مسافة 10 ملايين ميل

■ اعتقاد خاطئ لسبب الإصابة بالبرد

■ «بوابة الوسط» ترصد أرقامًا مهمة في الدوري بعد ختام الجولة السادسة للمجموعة الثانية