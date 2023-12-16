بعد الهبوط الأرضي.. إعلان موعد فتح طريق الجامعة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، اليوم السبت، انتهاءأعمال صيانة طريق الجامعة بطرابلس، بعدما أغلقته مديرية أمن طرابلس في الاتجاهين بسبب الهبوط الأرضي الذي حدث به مساء أمس الجمعة، منوهة إلى فتحه خلال ساعات.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) عن الناطق الرسمي باسم الشركة محمد كريم القول: «الفنيون بشركة المياه والصرف الصحي واصلوا الليل والنهار لإنهاء الصيانة الجارية بالتعاون مع مديرية أمن طرابلس، وقسم النقل والصيانة، ووحدة شبكات الصرف الصحي، ومكتب خدامات طرابلس، ومدير إدارة التشغيل والصيانة».

ردم طريق الجامعة بطرابلس

وأشار كريم إلى أنه «يجرى الآن ردم الطريق، ومتابعته في حالة هطول أمطار، وسيعلن في غضون ساعات فتح الطريق أمام المارة فور الانتهاء من أعمال الردم».

ونوهت مديرية أمن طرابلس، في وقت سابق، المواطنين أنه بإمكان القادمين من جزيرة «الفرناج» اتخاذ مسار شارع مصنع الدقيق، والقادمين من جزيرة المدار اتخاذ مسار الجسر الطبي كطرق بديلة إلى حين افتتاح الطريق.