طقس بارد ومتقلب شمال ليبيا (السبت 16 ديسمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، طقسا باردا ومتقلبا على مناطق شمال ليبيا، مع هطول أمطار متفرقة، خاصة على المناطق الساحلية، وتكون جيدة اليوم وصباح غد على مناطق الشمال الغربي، وتشمل بعض مناطق الدواخل.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

حالة السماء: هطول أمطار جيدة اليوم وصباح الغد، خاصة على المناطق الساحلية، وتكون غزيرة على المنطقة الممتدة من الخمس إلى مصراتة، وتمتد إلى بعض مناطق الدواخل (ترهونة – مسلاتة – غريان – بعض مناطق الجبل الغربي)، ما يتسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة، وجريان بعض الأودية المحلية، وتبقى فرصة هطول الأمطار مساء الأحد ويوم الإثنين على الجبل الغربي وغدامس.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا، وتتحول غدا إلى متغيرة الاتجاه، فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 14 و18 درجة مئوية، ولا تتجاوز 13 درجة مئوية علي المناطق الجبلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

حالة السماء: قليلة السحب وتتكاثر أحياناً، مع احتمال هطول أمطار متفرقة اليوم، خاصة على مناطق الجبل الأخضر، وتكون جيدة غدا.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، وتتحول الغد إلى متغيرة الاتجاه فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالبية المناطق بين 16 و21 درجة مئوية.



الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر يوم الإثنين على غدامس مع فرصة سقوط أمطار جيدة.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية خفيفة السرعة، تتحول من مساء الغد إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 15 و18 درجة مئوية.