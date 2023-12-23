غينيا تعلن استئنافها توزيع البنزين بدءا من السبت

القاهرة - بوابة الوسط

استأنفت، السبت، الحكومة الغينية توزيع البنزين. كما أعلنت استئناف إمدادات الديزل، ولكن ليس البنزين، بعد توقف الإمدادات منذ الإثنين، عقب انفجار في أكبر مستودع للوقود بالبلاد، نجم عنه حريق هائل، وأسفر عن مقتل 23 شخصا على الأقل.

واندلعت التظاهرات الأربعاء والخميس في العاصمة كوناكري، بعد شلل أجزاء كبيرة من الاقتصاد، للمطالبة بإعادة إمدادات البنزين إلى محطات الوقود، ما نتج عنه مواجهات بين قوات الأمن ومجموعات من الشباب، حسب وكالة «فرانس برس».

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وقالت الحكومة في بيان صحفي مساء الجمعة: «نعلن أنه بفضل الجهود الدبلوماسية مع الدول المجاورة، ستزداد إمدادات الوقود في محطات الخدمة بشكل كبير».

وأضاف البيان: «بدءا من السبت سيُباع البنزين والديزل في محطات الوقود بكل أنحاء البلاد كالآتي: 25 لترا لكل مركبة، وخمسة لترات لكل دراجة نارية ودراجة ثلاثية العجل، وستحظر تعبئة الحاويات»، مشيرا إلى أن الصهاريج ستتحرّك تحت حراسة.

وأدّى الانفجار والحريق الذي أعقبه إلى تضرّر مئات الأسر، وخسائر مادية جسيمة، ومقتل 23 شخصا على الأقل.