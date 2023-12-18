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مصرع وإصابة 191 شخصا على الأقل في حريق بكوناكري

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 ديسمبر 2023, 10:33 مساء
مصرع وإصابة 191 شخصا على الأقل في حريق بكوناكري
صورة توضح قوة الانفجار في غينيا (الإنترنت)
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لقي 13 شخصا على الأقلّ مصرعهم وأصيب 178 آخرين في حريق اندلع، اليوم الإثنين، في وسط كوناكري عاصمة غينيا إثر انفجار مستودع الوقود الرئيسي في البلاد، وتسبّب أيضا بإغلاق المدارس والإدارات.

وقع الحادث قرابة منتصف الليل بتوقيت غرينيتش في أكبر مستودع للوقود تابع لشركة النفط الغينية العامة في كالوم، حيّ المال والأعمال في كوناكري، بحسب «فرانس برس».

وقالت الحكومة في بيان إن «الحصيلة غير النهائية حتى الظهر هي 13 قتيلا و178 جريحا من الغينيين والأجانب»، لافتة إلى أن 89 جريحًا تمكنوا بعد تلقيهم العلاج من العودة إلى عائلاتهم.

وصرّح الجرّاح مامادوبا سيلا الذي يعمل في مستشفى دونكا، بعيد الحادث «يصل الجرحى بالعشرات إلى أكبر مستشفيين في كوناكري وهما إينياس دين ودونكا». وأكّد دانسا كوروما رئيس المجلس الوطني الانتقالي، وهي الهيئة التشريعية التي استحدثها العسكر بعد استيلائهم على السلطة في 2021 أن الحادث «تسبّب بأضرار كثيرة، بما في ذلك خسائر بشرية».

«تضامن وصلاة» -
وجاء في بيان نشره رئيس المجلس العسكري الحاكم مامادي دومبويا عبر صفحته على «فيسبوك» أنه «بانتظار نتائج التحقيقات التي أطلقتها الدولة للكشف عن ملابسات الحريق والخسائر البشرية والمادية لهذه المأساة، أدعو شعب غينيا إلى التضامن والصلاة من أجل الدولة في وقت الشدّة هذا».

وأعلنت الحكومة عن إغلاق المدارس وطلبت من موظّفي القطاعين العام والخاص البقاء في منازلهم، في دائرة كوناكري الكبرى التي تشمل العاصمة وضواحيها.

وتوجهت عشرات المركبات التابعة للدفاع المدني وشاحنات لشركة المياه الوطنية إلى موقع الحادث. وجرى بعد الظهر احتواء الحريق إلى حد كبير.

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وأوضحت الحكومة أن «معدّات إضافية هي في طريقها لاحتواء الحريق والحدّ من تداعياته». ودعت سكان المناطق المتاخمة إلى الابتعاد عن الموقع ليس حفاظا على سلامتهم الشخصية فحسب بل أيضا من أجل السماح للأجهزة بالعمل بكلّ أمان.

وضربت قوات الأمن طوقا حول منطقة المرفأ، بواسطة حواجز فاصلة تمتدّ على عدّة كيلومترات في الموقع الذي تنتشر فيه رائحة قويّة لوقود محروق.

وأعلنت الحكومة عن بقاء محطات الوقود مغلقة «في الساعات المقبلة ريثما يجري إعداد حصيلة مرحلية وفتح تحقيق لتحديد الأسباب والمسؤوليات».

مدينة أشباح
وكان حيّ المرفأ الرئيسي الذي يضج عادة بالحركة يشبه مدينة أشباح، صباح اليوم الإثنين. وقد غادر عشرات الأشخاص وسط المدينة ليلا، في حين احتمى آخرون في منازلهم. وانقطع التيار الكهربائي بالكامل في المنطقة، على ما أكّد تييرنو ديالو الذي قال إنه يعمل في مصلحة الجمارك.

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