«الأمن الداخلي» يعلن التحقيق مع الأكاديمي عريبي بتهمة «التحريض على الاعتصام»

القاهرة - بوابة الوسط

اتهم جهاز الأمن الداخلي، اليوم الثلاثاء، الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة طرابلس الدكتور بشير عريبي بـ«تحريض أعضاء هيئة التدريس بالكلية للاعتصام وإيقاف الدراسة»، معلنًا التحقيق مع الأكاديمي «واعترافه بما نسب إليه» ومن ثم إحالة الواقعة إلى مكتب النائب العام من حيث الاختصاص.

وقال الجهاز إن عريبي «تجاهل كل الجهود التي بُذلت من أجل عودة الدراسة ولم يكتف بذلك؛ بل تهجم على مؤسسات سيادية أمنية بالدولة ووصفها بأنها هيئات إرهابية وقمعية»، مشيرًا إلى أن هذا السلوك «يعد جريمة ينطبق عليها نص المادة 195 من قانون العقوبات الليبي باعتبارها من الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي».

وتنص المادة «195» من قانون العقوبات على أنه «يعاقب بالسجن كل من أهان قائد ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة أو السلطة الشعبية أو إحدى الهيئات القضائية أو القوات المسلحة أو أهان علانية الشعب العربي الليبي، أو شعار الدولة أو علمها».

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قلل البيان من من قدرة «أي تصعيد غير قانوني» على التأثير على الجهاز لتلبية «رغبات خاصة» في إشارة إلى تلويح نقابة أعضاء هيئة التدريس في جامعة طرابلس بتعليق الدراسة في الجامعة حال عدم إطلاق عريبي.

وفي وقت سابق، أعلنت جامعة طرابلس اقتياد مجموعة مجهولة لعريبي إلى جهة غير معلومة، ودانت الواقعة قائلة إنها «تهدد استقرارها»، ودعت إلى المحافظة على سلامة عريبي وإطلاقه فورًا دون قيد، كما طالبت الجهات المختصة بتحمل مسؤولياتها بحمايته، ومعرفة الجهة المسؤولة عن اقتياده بأسرع وقت، وضمان سلامته وحماية أعضاء هيئة التدريس داخل الحرم الجامعي.

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