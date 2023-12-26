نقابة أعضاء هيئة التدريس بجماعة طرابلس تلوح بتعليق الدراسة حال عدم إطلاق بشير عريبي

القاهرة - بوابة الوسط

لوحت نقابة أعضاء هيئة التدريس في جامعة طرابلس بتعليق الدراسة في جامعة، حال عدم إطلاق الأستاذ بكلية الهندسة الدكتور بشير عريبي.

ودانت النقابة «خطف أستاذ الهندسة النووية الدكتور بشير عريبي على يد جهة غير معروفة من داخل الحرم الجامعي» أمس الإثنين، مطالبة الجهة المسؤولة عن احتجازه بالإفراج عنه بشكل عاجل وفوري، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الثلاثاء.

جهة مجهولة تحتجز عريبي

وفي وقت سابق أعلنت جامعة طرابلس اقتياد مجموعة مجهولة لعريبي إلى جهة غير معلومة.

- جامعة طرابلس: مجموعة مجهولة اقتادت أستاذ بكلية الهندسة إلى جهة غير معلومة

ودانت الجامعة الواقعة قائلة إنها «تهدد استقرارها»، ودعت إلى المحافظة على سلامة عريبي وإطلاقه فورا دون قيد، كما طالبت الجهات المختصة بتحمل مسؤولياتها بحمايته، ومعرفة الجهة المسؤولة عن اقتياده بأسرع وقت، وضمان سلامته وحماية أعضاء هيئة التدريس داخل الحرم الجامعي.