شاهد.. ما مبررات «الأمن الداخلي» لاعتقال نقيب هيئة التدريس الجامعي؟

القاهرة - بوابة الوسط

نقل الإعلامي أحمد السنوسي مقدم برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (Wtv) عن مصدر من جهاز الأمن الداخلي، بأن مبررات اعتقال نقيب أعضاء هيئة التدريس الجامعي عبدالفتاح السائح و5 أخرون يرجع إلى إشكالية الاعتصام الذي بدأ الشهر الماضي، والذي يتسبب في تضييع سنة دراسية كاملة على الطلبة.

وأثيرت أنباء مؤخرًا عن فض اعتصام أعضاء هيئة التدريس عقب اتفاق بين النقيب عبدالفتاح السائح وجهاز الأمن الداخلي في طرابلس، بعد احتجازه بضع ساعات الجمعة الماضي، لكن لم يصدر أي تصريح عن النقيب عبدالفتاح السائح منذ إطلاقه.

وقال السنوسي، في الحلقة التي أذيعت الخميس الماضي، إنه تواصل مع مصدر رفيع بالجهاز، والذي تحدث عن الضرر الذي يقع على الطلبة جراء الاعتصام، مشيرًا إلى أن ثمة طرق أخرى يمكن لأعضاء هيئة التدريس سلكها لطرح مطالبهم، دون تعطيل الدراسة.

الأزرق: الحكومة دفعتنا للجوء إلى الاعتصام

لكن نقيب أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس أسامة الأزرق، اعتبر في مداخلة مع البرنامج أن الأمر يتعلق بفصل دراسي وليس عاما دراسيًا كاملاً، ويمكن تعويضه خلال فصل الصيف، لافتًا إلى أن الحكومة هي التي دفعتهم للجوء إلى الاعتصام، بسبب قفل أبوابها أمامهم وعدم الاستجابة لمطالبهم.

وأشار الأزرق إلى أن ممثلي هيئة التدريس قطعوا شوطًا كبيرًا في المفاوضات مع حكومة الدبيبة، خلال اجتماع عُقد الثلاثاء الماضي واستمر لمدة 3 ساعات، بحضور وزير التعليم العالي وممثلين عن وزارة المالية.

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الأزرق: مطلبان للمعيدين بالجامعات والمعاهد

ولفت إلى أن ثمة خلافًا حول إضافة المعيدين لجدول المرتبات الموحد، منوها بأن مطالب المعيدين تنحصر في بندين، الأول رفع رواتبهم المتدنية حيث يحصل المعيد على 650 دينارا شهريًا وهو أقل من الحد الأدنى للرواتب في ليبيا، والأمر الثاني هو فتح باب الإيفاد للخارج الموقوف منذ 2012، لاسيما أن الماجستير في التخصصات الطبية والهندسية غير متوفرة في الداخل.

وبالنسبة للاعتصام، لا يزال الغموض سيد الموقف منذ بلغت الأزمة ذروتها نهاية الأسبوع الماضي مع إعلان نقابة هيئة التدريس الجامعي «خطف» مجهولين النقيب السائح قبل إطلاقه، بناء على اتفاق مع جهاز الأمن الداخلي في طرابلس على فض الاعتصام، واللجوء إلى القضاء، وفق بيانين نشرتهما صفحة النقابة والجهاز.