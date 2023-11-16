نقابة هيئة التدريس الجامعي تنفي التوصل لاتفاق نهائي على رفع الاعتصام

القاهرة - بوابة الوسط

نفت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي التوصل إلى اتفاق نهائي على رفع الاعتصام، وقالت إنها ما زالت تتفاوض مع حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، وتدعوها إلى «التقدم خطوة للأمام كما تقدمت خطوات» ليتسنى لأعضاء هيئة التدريس الشروع في العام الجامعي مراعاة لمصلحة الطلاب.

وقالت النقابة، في بيان أمس الأربعاء، إنها توصلت إلى اتفاقات مهمة خلال لقاء أخير مع الحكومة إلا أن بعض القضايا الأساسية لا زالت عالقة وأهمها «الشروع في التنفيذ اعتبارا من شهر نوفمبر الجاري، وصرف العبء الدراسي الإضافي لأعضاء هيئة التدريس إلى حين إعداد المنظومة الإلكترونية».

كما تطالب النقابة أيضا بـ«الالتزام بتعديل مرتبات المعيدين دون حرمانهم من حقوقهم في الإيفاد وتغيير صفتهم إلى أعضاء هيئة تدريس بعد حصولهم على الدرجة العلمية والذين التزمت النقابة بعدم التخلي عنهم مهما كانت الأساب»، وفق البيان.

اجتماع حكومة الوحدة مع النقابة

واجتمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الوحدة مع نقيب عام أعضاء هيئة التدريس عبدالفتاح السايح، بحضور مسؤولين إداريين وماليين بوزارة التعليم العالي.

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وقالت الحكومة إنه «جرى الاتفاق على تطبيق جدول المرتبات الموحد الصادر من مجلس الوزراء لكافة أعضاء هيئة التدريس والمعيدين، وصرف العبء التدريسي الأساسي والإضافي وفق منظومة معتمدة تُنصَّب في كل الكليات والمعاهد العليا، وكذلك تسوية أوضاع المعيدين الإدارية من قبل الكليات والمعاهد التابعين لها لتتمكن وزارة المالية من تسوية أوضاعهم المالية واستمرار حقهم في قرارات الإيفاد الصادرة لهم تقديراً لجهودهم داخل مؤسساتهم التعليمية».

وأضافت أنه «جرى الاتفاق على ضرورة متابعة أعمال اللجنة المشكلّة من مجلس الوزراء لتحريك ملف الإيفاد، والاهتمام بالأوائل والمتفوقين والمعيدين وفق النسب المعتمدة بالمحضر، وتوافق الحاضرون على ضرورة عودة الطلاب لمقاعدهم الدراسية، والالتزام بإعطاء الحقوق لمستحقيها من أعضاء هيئة التدريس من خلال منظومة تُصرف على أساسها الأعباء التدريسية».