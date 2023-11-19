غموض حول مصير اعتصام «هيئة التدريس الجامعي».. وأنباء عن تكليف نقيب جديد

القاهرة - بوابة الوسط: هبة أديب

يخيم الغموض على مصير اعتصام هيئة التدريس في الجامعات الليبية بعد أنباء عن فض الاعتصام عقب اتفاق بين النقيب عبدالفتاح السائح وجهاز الأمن الداخلي في طرابلس، بعد احتجازه بضع ساعات الجمعة الماضي، بينما تحدث مصدر نقابي عن تكليف نقيب جديد، واستمرار الاعتصام.

ورغم إعلان جامعة طرابلس استئناف الدراسة اليوم الأحد، إلا أن صفحة نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنغازي، نشرت صورا تظهر خلو كليتي الهندسة والعلوم جامعة طرابلس من أعضاء هيئة التدريس، فيما لم يتسن التأكد من استمرار الاعتصام من عدمه من مصدر بالجامعة.

وفي حين لم يصدر أي تصريح عن النقيب عبدالفتاح السائح منذ إطلاقه، كشف مصدر نقابي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن نقابيين من المنطقتين الشرقية والجنوبية توافقوا على تكليف نائبه عثمان المهدي نقيبا، والاستمرار في اعتصام هيئة التدريس بالجامعات الليبية، لكن المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- قال إن النقابيين «قرروا تأجيل اجتماع كان مقررا في العاصمة طرابلس في وقت لاحق اليوم».

ونشرت نقابة أعضاء هيئة التدريس في جامعة صبراتة عبر «فيسبوك» مشروع بيان منسوب إلى النقابة العامة يتحدث عن «استمرار الاعتصام إلى حين تنفيذ مطالب أعضاء هيئة التدريس»، واصفا قرار إلغائه بأنه جاء «تحت التهديد».

كيف بلغت أزمة اعتصام «هيئة التدريس الجامعي» ذروتها؟

وبلغت أزمة اعتصام أعضاء هيئة التدريس ذروتها نهاية الأسبوع الماضي مع إعلان نقابة المعلمين «خطف» مجهولين النقيب السائح قبل إطلاقه، بناء على اتفاق مع جهاز الأمن الداخلي في طرابلس على فض الاعتصام، واللجوء إلى القضاء، وفق بيانين نشرتهما صفحة النقابة والجهاز.

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وتحدث مشروع البيان المنسوب للنقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الليبية، الذي كان من المقرر اعتماده اليوم، عما وصفه بـ«بطلان الاتفاق بين السائح والأمن الداخلي بشأن وقف الاعتصام، لصدوره من غير ذي صفة و(بإرادة مكرهة)». وحسب مشروع البيان، فقد تقرر «تعيين د. عثمان المهدي نقيبا مكلفا، ودخول السائح في إجازة إجبارية لأسبوعين قابلة للتجديد، على أن تخصم من رصيد إجازاته السنوية المتراكم».

وتحدث المصدر النقابي عما وصفه بـ«إجبار نقيب أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس د. أسامة الأزرق على قراءة بيان فض الاعتصام تحت التهديد». وأشار المصدر، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إلى ما أسماه «الضوء الأخضر للأجهزة الأمنية لفض الاعتصام»، دون توضيح مزيد من التفاصيل.

إحدى كليات جامعة طرابلس، 19 نوفمبر 2023. (صفحة نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنغازي)

إحدى كليات جامعة طرابلس، 19 نوفمبر 2023. (صفحة نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنغازي)

إحدى كليات جامعة طرابلس، 19 نوفمبر 2023. (صفحة نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنغازي)

إحدى كليات جامعة طرابلس، 19 نوفمبر 2023. (صفحة نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنغازي)