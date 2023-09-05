  • Alwasat News
Atwasat

أعضاء هيئة التدريس بالجامعات يعتصمون لحين تنفيذ مطالبهم المالية (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 سبتمبر 2023, 01:36 مساء
أعضاء هيئة التدريس بالجامعات يعتصمون لحين تنفيذ مطالبهم المالية (فيديو)
النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي خلال إلقاء بيان إعلان الاعتصام، 5 سبتمبر 2023. (صور من مقطع فيديو على صفحة النقابة)
alwasat radio

أعلنت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي الدخول في اعتصام شامل ومفتوح، وإيقاف الدراسة بدءا من اليوم الثلاثاء، لحين إيفاء الحكومة بمطالباتهم المالية.

وقالت النقابة، في بيان، إن هيئة التدريس الجامعي تعرضت إلى «ظلم صارخ» من قِبل الحكومات المتعاقبة منذ العام 2015، مما دفع النقابة إلى إعلان الاعتصام الشامل، وإغلاق الجامعات والكليات التقنية والمعاهد العليا العام 2021، ثم فكت الاعتصام بناء على اتفاق مع الحكومة التي وعدت بالوفاء بالتزاماتها اتجاههم، وذلك برعاية النائب العام المستشار الصديق الصور، مضيفة: «إلا أن تلك الوعود والضمانات ذهبت أدراج الرياح، ولم يتحقق من المطالب إلا القليل للغاية».

مطالب أعضاء هيئة التدريس
جاء إعلان الاعتصام عقب الاجتماع الاستثنائي الثاني للأمانة العامة للنقابة في جامعة المختار اليوم، والذي طالبت النقابة فيه بـ«تخصيص قيمة مالية لإصدار تفويضات مالية فورا لجميع أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والأوائل الذين صدرت بحقهم قرارات إيفاد للدراسة بالخارج، ولم تنفذ بذريعة ترشيد الإنفاق، وإصدار قرارات إيفاد لمن لم يتحصل على ذلك».

كما دعت الأمانة العامة الحكومة إلى تنفيذ جدول الرواتب المدرج بالقانون رقم 4 لسنة 2020 الصادر عن مجلس النواب بشأن الجامعات وزيادة رواتب المعيدين وأعضاء هيئة التدريس، وصرف الفروق من تاريخ نفاذه، ودفع مستحقات أعضاء هيئة التدريس والمعيدين، بما فيها مكافآت الدراسات العليا، والشق الخارجي لإجازات التفرغ العلمي، والعلاوة السريرية لأعضاء هيئة التدريس بالكليات الطبية.

انتقاد لتصريح عادل جمعة بشأن الإيفاد
استهجنت الأمانة العامة للنقابة ما قدمه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عادل جمعة من «تبرير لعمليات التزوير في تفويضات الدراسة بالخارج، وما انطوت عليه من فساد وإساءة استغلال للسلطة»، مطالبة رئيس الحكومة بـ«منع المعني من التدخل في شؤون التعليم العالي، وغل يده عن ذلك، باعتبار أن التزوير في ملف الإيفاد يعد جريمة أمن قومي».

الدبيبة يأمر بتنفيذ منحة الطلاب وتفعيل القرار 126 الخاص بأعضاء هيئة التدريس
بعد الاجتماع مع الدبيبة.. نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي تعلن إنهاء الاعتصام
بحضور النائب العام.. اجتماع حكومي يبحث أزمة مستحقات أعضاء هيئة التدريس الجامعي

كما أعربت النقابة عن أسفها «مما آلت إليه أوضاع المعيدين الذين يتقاضون رواتب زهيدة تقل عن الحد الأدنى للأجور، بدلاً من تكريمهم نظير تفوقهم في دراستهم، وانخراطهم في تدريس غيرهم»، معلنة التزامها بالدفاع عن حقوق المعيدين كافة، حتى تتحقق كل مطالبهم غير منقوصة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دراسة: رجل من ثلاثة حول العالم مصاب بفيروس الورم الحليمي

دراسة: رجل من ثلاثة حول العالم مصاب بفيروس الورم الحليمي
يشبه «القرصان».. صورة تحول شولتس إلى مادة للنكات

يشبه «القرصان».. صورة تحول شولتس إلى مادة للنكات
قطعان الذئاب تهدد أوروبا.. ومطالبات برفع الحماية عنها

قطعان الذئاب تهدد أوروبا.. ومطالبات برفع الحماية عنها
غوتيريس يدعو إلى جعل أفريقيا «قوة عظمى» في مجال الطاقة المتجددة

غوتيريس يدعو إلى جعل أفريقيا «قوة عظمى» في مجال الطاقة المتجددة
شاهد.. الفيضانات تغرق إسبانيا وتتسبب بمقتل 3 أشخاص (فيديو وصور)

شاهد.. الفيضانات تغرق إسبانيا وتتسبب بمقتل 3 أشخاص (فيديو وصور)
التونسية أنس جابر تودع بطولة أميركا المفتوحة للتنس من ثمن النهائي

التونسية أنس جابر تودع بطولة أميركا المفتوحة للتنس من ثمن النهائي
800 مليون دولار إيرادات السينما السعودية خلال 5 سنوات

800 مليون دولار إيرادات السينما السعودية خلال 5 سنوات
هرب من طرابلس إلى بنغازي.. القبض على قاتل ابن عمه عام 2020

هرب من طرابلس إلى بنغازي.. القبض على قاتل ابن عمه عام 2020
تشريح القنفذ ـ القذافي والقنفذ (3)

تشريح القنفذ ـ القذافي والقنفذ (3)
نيمار: عشت مع ميسي الجحيم في باريس سان جيرمان

نيمار: عشت مع ميسي الجحيم في باريس سان جيرمان
حفتر وباتيلي يتفقان على ضرورة انتهاء لجنة «6+6» من وضع قوانين الانتخابات

حفتر وباتيلي يتفقان على ضرورة انتهاء لجنة «6+6» من وضع قوانين الانتخابات
الكوني: تأخير تنفيذ مشروع السكك الحديدية آثاره سلبية على مشاريع التنمية

الكوني: تأخير تنفيذ مشروع السكك الحديدية آثاره سلبية على مشاريع التنمية
9 ملفات مهمة في اجتماع وزراء الخارجية العرب الأربعاء

9 ملفات مهمة في اجتماع وزراء الخارجية العرب الأربعاء
جرائم الاحتلال في القدس خلال أغسطس.. قتل أطفال واعتقال العشرات

جرائم الاحتلال في القدس خلال أغسطس.. قتل أطفال واعتقال العشرات
للمرة الأولى.. عمليات تغيير الصمام الأورطي عبر القسطرة في ليبيا

للمرة الأولى.. عمليات تغيير الصمام الأورطي عبر القسطرة في ليبيا
«يحكى أنَّ»: دكتورة هنية الكاديكي (الجزء الأول)

«يحكى أنَّ»: دكتورة هنية الكاديكي (الجزء الأول)
«تحقيقات»: طرق غير مهيأة في جننوب ليبيا.. من المسؤول؟

«تحقيقات»: طرق غير مهيأة في جننوب ليبيا.. من المسؤول؟
شاهد.. عدسة قناة الوسط ترصد أجواء مهرجان ليبيا الصيفي لكرة السلة

شاهد.. عدسة قناة الوسط ترصد أجواء مهرجان ليبيا الصيفي لكرة السلة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مجلس النواب يعقد جلسة مغلقة لمناقشة مشروع الميزانية المقدم من حكومة حماد
مجلس النواب يعقد جلسة مغلقة لمناقشة مشروع الميزانية المقدم من ...
باتيلي يطلع الدبيبة على نتائج لقاءاته الأخيرة مع الأطراف السياسية
باتيلي يطلع الدبيبة على نتائج لقاءاته الأخيرة مع الأطراف السياسية
بليحق: «النواب» يقر مشروع الميزانية المقدمة من حكومة حماد بملاحظات
بليحق: «النواب» يقر مشروع الميزانية المقدمة من حكومة حماد ...
بوتين وإردوغان يتوافقان على ضرورة عدم السماح بانهيار التسوية الشاملة في ليبيا
بوتين وإردوغان يتوافقان على ضرورة عدم السماح بانهيار التسوية ...
الطرابلسي: وصلنا إلى مستوى جيد جدًا من الأمن.. وسنركز على مديريات الجبل
الطرابلسي: وصلنا إلى مستوى جيد جدًا من الأمن.. وسنركز على مديريات...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد ......
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز الردع»
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز ......
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي...
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة برنية الثابت في مكة
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة ......
مصدر لـ«بوابة الوسط»: المنقوش غادرت إسطنبول إلى لندن
مصدر لـ«بوابة الوسط»: المنقوش غادرت إسطنبول إلى لندن...
المزيد
حملة لجمع معجون طماطم مهرب وسحبه من أسواق الجفرة
حملة لجمع معجون طماطم مهرب وسحبه من أسواق الجفرة...
الطرابلسي: ترتيبات أمنية مع الدول الحدودية.. وتأمين العاصمة يؤدي لقرارات بلا ضغوطات
الطرابلسي: ترتيبات أمنية مع الدول الحدودية.. وتأمين العاصمة ......
النائب العام: أكثر من 700 ألف قضية لدى النيابة العامة في كل مناطق ليبيا
النائب العام: أكثر من 700 ألف قضية لدى النيابة العامة في كل ......
الطرابلسي: وصلنا إلى مستوى جيد جدًا من الأمن.. وسنركز على مديريات الجبل
الطرابلسي: وصلنا إلى مستوى جيد جدًا من الأمن.. وسنركز على ......
بوتين وإردوغان يتوافقان على ضرورة عدم السماح بانهيار التسوية الشاملة في ليبيا
بوتين وإردوغان يتوافقان على ضرورة عدم السماح بانهيار التسوية......
المزيد