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جامعات في البيضاء وبنغازي تفتح أبوابها للطلاب النازحين من درنة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 سبتمبر 2023, 12:00 مساء
جامعات في البيضاء وبنغازي تفتح أبوابها للطلاب النازحين من درنة
اجتماع وزارة التعليم العالي في الحكومة المكلفة من مجلس النواب لبحث أوضاع الطلاب النازحين، 25 سبتمبر 2023. (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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قالت وزارة التعليم العالي في الحكومة المكلفة من مجلس النواب إن جامعات في مدينتي البيضاء وبنغازي عرضت استضافة الطلاب النازحين من مدينة درنة دون أي مقابل مادي في حال رغبتهم في ذلك.

جاء ذلك على لسان مدير مكتب الوزارة للمنطقة الشرقية المهدي الجيار، خلال اجتماعه مع رؤساء وممثلي الجامعات الخاصة في درنة بمقر الجامعة الأهلية فرع البيضاء، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

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وأشار الجيار إلى توصيات الوزير المهدي شعيب بتذليل الصعوبات أمام الطلاب الدارسين في جامعات درنة، مستعرضا أعمال اللجنة المشكلة من اختصاصيين في المجال النفسي والاجتماعي في المدينة، وعمل مهندسين معماريين على وضع تخطيط حضري يراعي الإرث المادي للمدينة.

دعوة لتسهيل قبول الطلاب
ويوم الأحد الماضي، خاطب وزير التعليم التقني والفني بالحكومة المكلفة من مجلس النواب فرج خليل سالم عمداء الكليات ومديري المعاهد التقنية العليا والفنية المتوسطة في القطاعين العام والخاص لـ«تسهيل إجراءات قبول وتسجيل الطلاب جميعهم النازحين من مناطق الجبل الأخضر المتضررة جراء العاصفة دانيال، لا سيما مدينة درنة المنكوبة».

وأرجع هذا الطلب إلى عدم تمكن هؤلاء الطلاب من توفير الوثائق الرسمية المطلوبة للالتحاق بالدراسة، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها سكان هذه المناطق.

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