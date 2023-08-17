عقيلة يلتقي وفدا من أساتذة الجامعات وطلبة من المنطقة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بمقر إقامته في مدينة القبة شرق ليبيا، اليوم الخميس، وفدًا من أساتذة الجامعات وطلبة ورؤساء الاتحادات الطلابية من المنطقة الغربية، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي يجريها مع مختلف الفاعليات السياسية والاجتماعية.

وحضر اللقاء عضو مجلس النواب عن المنطقة الغربية علي أبوزريبة وحليمة العائب، بحسب ما نشره المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبر صفحته على «فيسبوك».

- عقيلة صالح يلتقي وفدًا من قبيلة الدرسة ويناقش معهم سبل الوصول إلى الانتخابات

وقال المركز الإعلامي: إن لقاء عقيلة مع ضيوفه جرى خلاله بحث عدد من قضايا ومشاكل الطُلاب وشريحة الشباب بشكل عام في ليبيا.

وأكد عقيلة على أهمية دور الشباب في بناء مستقبل ليبيا وتقدم وازدهار البلاد، مشددًا على أنهم عماد المجتمع وعلى ضرورة دعم الطلبة في استكمال دراستهم لدرجات متقدمة من مراحل العلم والمعرفة لتحقيق التنمية البشرية والمجتمعية من خلال العلم.

استقبال عقيلة لوفد أساتذة الجامعات وطلبة ورؤساء اتحادات طلابية بالمنطقة الغربية، الخميس 17 أغسطس 2023. (المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب)

استقبال عقيلة لوفد أساتذة الجامعات وطلبة ورؤساء اتحادات طلابية بالمنطقة الغربية، الخميس 17 أغسطس 2023. (المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب)

استقبال عقيلة لوفد أساتذة الجامعات وطلبة ورؤساء اتحادات طلابية بالمنطقة الغربية، الخميس 17 أغسطس 2023. (المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب)