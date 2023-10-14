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نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي: مستمرون في الاعتصام لحين تحقيق مطالبنا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 أكتوبر 2023, 05:57 مساء
نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي: مستمرون في الاعتصام لحين تحقيق مطالبنا
عدد من أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والأوائل خلال وقفة للمطالبة بحقوقهم وتأكيد استمرار اعتصامهم، جامعة طرابلس، 14 أكتوبر 2023 (الإنترنت)
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أكدت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي اليوم السبت الاستمرار في اعتصامها إلى حين تحقيق مطالبها، وأهمها تنفيذ جدول المرتبات بداية من رواتب شهر أكتوبر الجاري.

وعقدت الأمانة العامة للنقابة اجتماعها السنوي الثالث للعام 2023 اليوم السبت بجامعة طرابلس لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة باعتصام أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والأوائل، والذي جاء بناء على قرار جرى الاتفاق عليه في 5 سبتمبر 2023.

المجتمعون: نريد من الحكومة تنفيذ ما جاء في اجتماعنا مع النائب العام
انتهى الاجتماع إلى مجموعة قرارات ومواقف منها، أولًا: توجيه الشكر للنائب العام على «وقوفه مع شريحة أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والأوائل التي سلبت حقوقها»، فيما دعاه المعتصمون للضغط على الحكومة للوفاء بتعهداتها وفقًا لمخرجات اللقاء المنعقد بمكتب النائب العام في 3 أكتوبر الجاري. وأوضحت النقابة أن تحقيق هذا المطلب سيسمح لها برفع الاعتصام.

كذلك، وجهت النقابة الشكر لرئيس مجلس النواب ورئيسي لجنتي المالية والتعليم بالمجلس لاستجابتهما السريعة لكل ما طلبته النقابة العامة منهم.

وثاني القرارات التي اتخذها المجتعمون، هو الاستمرار في الاعتصام إلى «حين استجابة الحكومة لما التزمت به وفقًا لخطوات فعلية تثبت حسن النية وأهمها: اعتماد محضر اللجنة المشكلة بقرار رئيس الحكومة رقم (341) لسنة 2023م، وتخصيص قيمة مالية للمرحلة الأولى من تفعيل التفويضات المالية، وتنفيذ جدول المرتبات المدرج بقانون الجامعات خلال مرتبات شهر أكتوبر الجاري وفقًا لتأشيرة رئيس مجلس النواب».

النقابة: نريد إصدار قرارات إيفاد دراسة بالخارج للمعيدين والأوائل
كما دعت النقابة إلى ضرورة الشروع في استصدار قرارات إيفاد للدراسة بالخارج لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين والأوائل الذين ليس لهم قرارات إيفاد، والبدء في مراجعة مستندات إجازة التفرغ العلمي وفقًا للمعايير التي تحدد بالاتفاق بين النقابة والجهات المختصة تمهيدًا لصرفها.

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وثالث القرارات التي توصل إليها المجتمعون هو: تحميل الحكومة المسؤولية الأخلاقية عن الاستمرار في الاعتصام أمام الطلاب والمجتمع الليبي بأسره والمسؤولية القانونية عن عدم الوفاء بالالتزامات التي عليها «رغم مراسلات مجلس النواب المتكررة وموافقة الجهات الرقابية ومصرف ليبيا المركزي».

عدد من أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والأوائل خلال وقفة للمطالبة بحقوقهم وتأكيد استمرار اعتصامهم، جامعة طرابلس، 14 أكتوبر 2023 (الإنترنت)
عدد من أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والأوائل خلال وقفة للمطالبة بحقوقهم وتأكيد استمرار اعتصامهم، جامعة طرابلس، 14 أكتوبر 2023 (الإنترنت)
عدد من أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والأوائل خلال وقفة للمطالبة بحقوقهم وتأكيد استمرار اعتصامهم، جامعة طرابلس، 14 أكتوبر 2023 (الإنترنت)
عدد من أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والأوائل خلال وقفة للمطالبة بحقوقهم وتأكيد استمرار اعتصامهم، جامعة طرابلس، 14 أكتوبر 2023 (الإنترنت)
عدد من أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والأوائل خلال وقفة للمطالبة بحقوقهم وتأكيد استمرار اعتصامهم، جامعة طرابلس، 14 أكتوبر 2023 (الإنترنت)
عدد من أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والأوائل خلال وقفة للمطالبة بحقوقهم وتأكيد استمرار اعتصامهم، جامعة طرابلس، 14 أكتوبر 2023 (الإنترنت)
عدد من أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والأوائل خلال وقفة للمطالبة بحقوقهم وتأكيد استمرار اعتصامهم، جامعة طرابلس، 14 أكتوبر 2023 (الإنترنت)
عدد من أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والأوائل خلال وقفة للمطالبة بحقوقهم وتأكيد استمرار اعتصامهم، جامعة طرابلس، 14 أكتوبر 2023 (الإنترنت)
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