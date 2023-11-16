شاهد.. برنامج «فلوسنا» يفتح ملف أزمة التعليم الجامعي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

يناقش برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (Wtv) في الحادية عشرة مساء اليوم الخميس ملف استبدال أزمة اعتصام أعضاء هيئة التعليم الجامعي، والتي تطورت بخطف النقيب العام عبدالفتاح السائح، وتنظيم وقفة احتجاجية في طرابلس، أسفرت أيضًا عن خطف ثلاثة آخرين من منتسبي النقابة.

وقالت النقابة العامة إنها توصلت إلى اتفاقات مهمة خلال لقاء أخير مع الدبيبة وحكومته إلا أن بعض القضايا الأساسية ما زالت عالقة وأهمها «الشروع في التنفيذ اعتبارا من شهر نوفمبر الجاري، وصرف العبء الدراسي الإضافي لأعضاء هيئة التدريس إلى حين إعداد المنظومة الإلكترونية».

- نقابة هيئة التدريس الجامعي تعلن خطف النقيب على يد مجهولين

- تظاهرة أمام نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي للمطالبة بإطلاق النقيب (فيديو)

وبالإضافة إلى التطورات الأخيرة، يفتح البرنامج نقاشًا حول مطالب أعضاء هيئة التدريس، ونتائج اللقاءات التي عُقدت مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ورد الفعل الحكومي إزاء هذه المطالب، فضلاً عن واقع التعليم الجامعي عمومًا، من خلال طرح الفرص والمعوقات، وذلك من خلال استضافة عدد من ممثلي نقابات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد الليبية.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط

- اضغط هنا للمشاهدة عبر صفحة قناة الوسط على فيسبوك