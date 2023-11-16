نقابة هيئة التدريس الجامعي تعلن خطف النقيب على يد مجهولين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعى «خطف مجهولين النقيب العام عبدالفتاح السائح».

وقالت النقابة في بيان، إن المجهولين خطفوا السائح من مقر ديوان النقابة صباح اليوم الخميس، محملة سلامته الشخصية لرئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، ودعت جميع الجهات الوطنية والدولية التدخل لضمان سلامته الشخصية.

ودعت النقابة العامة جميع أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس والجامعات الليبية إلى التجمع أمام مقر النقابة؛ للمطالبة بإطلاق السائح.

نقابة هيئة التدريس تواصل الاعتصام

وجاءت واقعة الخطف بعد ساعات من نفي النقابة التوصل إلى اتفاق نهائي على رفع الاعتصام.

وقالت النقابة إنها توصلت إلى اتفاقات مهمة خلال لقاء أخير مع الدبيبة وحكومته إلا أن بعض القضايا الأساسية لا زالت عالقة وأهمها «الشروع في التنفيذ اعتبارا من شهر نوفمبر الجاري، وصرف العبء الدراسي الإضافي لأعضاء هيئة التدريس إلى حين إعداد المنظومة الإلكترونية».

- نقابة هيئة التدريس الجامعي تنفي التوصل لاتفاق نهائي على رفع الاعتصام

- نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي: مستمرون في الاعتصام لحين تحقيق مطالبنا

- أعضاء هيئة التدريس بالجامعات يعتصمون إلى حين تنفيذ مطالبهم المالية (فيديو)

كما تطالب النقابة أيضا بـ«الالتزام بتعديل مرتبات المعيدين دون حرمانهم من حقوقهم في الإيفاد وتغيير صفتهم إلى أعضاء هيئة تدريس بعد حصولهم على الدرجة العلمية والذين التزمت النقابة بعدم التخلي عنهم مهما كانت الأساب»، وفق البيان.