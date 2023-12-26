الطرمال تبحث مع منسقة أممية تمكين الليبيات من المشاركة السياسية

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت وزيرة الدولة لشؤون المرأة حورية الطرمال مع منسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ليندا جورجيت غانيون التحديات الراهنة التي تواجه المرأة الليبية.

وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز حقوق المرأة في ليبيا وتمكينها من المشاركة الفعالة في جميع المجالات الحيوية، فضلا عن قضايا متعددة تشمل التعليم والصحة والعمل وتمكين المرأة في المشاركة السياسية، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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وأثنت الطرمال على جهود الأمم المتحدة في ملف المرأة، مؤكدة التزام الحكومة بـ«توفير بيئة آمنة تمكن المرأة من تحقيق طموحاتها ومساهمتها الفاعلة في بناء الدولة الليبية»، حسب البيان.



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