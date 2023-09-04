يونيسيف تبحث إشراك فتيات الجنوب في العمل المدني

القاهرة - بوابة الوسط

بحث ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» في ليبيا ميكلي سيرفاد، اليوم الإثنين، سبل دعم القدرات الشابة، وإشراك الفتيات في العمل المدني في الجنوب، وذلك خلال لقاء جمعه بوزيرة شؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية المكلفة حورية الطرمال في مقر ديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس.

واجتمع المسؤول الأممي مع الطرمال اليوم، وبحثا أوجه التعاون والشراكة المحتملة في مجال دعم القدرات الشابة في الجنوب، حسب بيان نشرته منصة «حكومتنا».

وبدورها ناقشت الطرمال إشراك الفتيات في ممارسة الحياة المدنية، وتنمية قدراتهن وإمكانياتهن.

وتطرق الاجتماع إلى ملف مراكز «بيتي» المعني بتعزيز مهارات الشباب الحياتية، ومجالات التنسيق لافتتاح فروع منها في عدد من بلديات الجنوب، وفق البيان.

يونيسيف: أكثر من نصف مليون طفل في ليبيا بحاجة للمساعدة الإنسانية

سويسرا تدعم برامج «يونيسيف» في ليبيا بـ800 ألف دولار

وفي يوليو الماضي، قدمت سويسرا دعما ماديا لبرنامج «يونيسيف» في ليبيا بقيمة 800 ألف دولاروذلك لدعم الأطفال المستضعفين في ليبيا، ودعم خدمات الحماية الاجتماعية والتعليم.

ويهدف برنامج «يونيسيف»، الذي يستمر لمدة عامين، إلى تحسين الوصول إلى خدمات الحماية الاجتماعية الشاملة، وتعزيز برامج حماية الطفل، وتحسين بناء القدرات، وذلك بغرض خلق بيئة وقائية للأطفال في ليبيا، خصوصا المهمشين منهم، كما نقل الموقع الرسمي لـ«يونيسيف» آنذاك.