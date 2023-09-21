الطرمال في الجزائر لبحث تبادل الخبرات في مواجهة الكوارث

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

تجري وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حورية خليفة الطرمال، زيارة عمل إلى الجزائر بهدف الاطلاع على تجربتها في مجال دعم المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا؛ حيث أكد مسؤولو البلاد استعدادهم لتقديم يد العون والمساعدة لليبيا حتى تتعافى من محنتها.

وحضرت الطرمال فعاليات اختتام «الدورة التكوينية لفائدة مصالح الخلايا الجوارية» التي تنظم بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان اليوم الخميس، بحسب ما أعلنته وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الجزائرية.

تضامن الجزائر المطلق مع الشعب الليبي

واستقبلت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الجزائرية كوثر كريكو، الوزيرة حورية خليفة الطرمال، مجددة «تعازيها الخالصة للشعب الليبي الشقيق في مصابه الجلل، إثر العاصفة التي خلفت آلاف القتلى بمدينة درنة»، مؤكدة تضامن الجزائر المطلق مع الشعب الليبي، مشيرة إلى أن أواصر الأخوة بين الشعبين ضاربة في عمق التاريخ، وأن الجزائر مستعدة لتقديم يد العون والمساعدة لليبيا حتى تتعافى من محنتها.

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بدورها وجهت الوزيرة حورية خليفة الطرمال الشكر إلى الجزائر رئيسًا وشعبًا وحكومة نظير مواقفها التي وصفتها بالمشرفة والتضامن والدعم الذي قدمته لدولة ليبيا في هذه الظروف التي تمر بها بعد الفيضانات التي اجتاحت المنطقة الشرقية للبلاد.

تبادل الخبرات والتجارب بين ليبيا والجزائر

وأشارت الطرمال، إلى أن زيارتها تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب، باعتبار أن الجزائر أيضًا عرفت العديد من المصاعب، مما مكّنها من اكتساب تجربة كبيرة في تسيير الكوارث ودعم الضحايا. كما ستكون فرصة لتعزيز الشراكة في المجال عبر آلية للتعاون بين الوزارتين الوصيتين.

وسيرت الحكومة الجزائرية في 12 سبتمبر الجاري جسرًا جويًا من 8 طائرات عسكرية، بهدف إيصال مساعدات إنسانية إلى ليبيا لمواجهة تداعيات الإعصار. كما يواصل فريق إنقاذ وإغاثة يحوز على الشارة الدولية للتدخل في مناطق الكوارث الطبيعية عمله في انتشال الجثث.