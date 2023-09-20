فرق الإنقاذ الجزائرية تنتشل 61 جثة خلال يوم واحد بدرنة

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

أعلنت الحماية المدنية الجزائرية المتواجدة بمدينة درنة انتشال 198 جثة منذ بداية عملها في إطار المهمة التضامنية إثر الإعصار المدمر الذي ضرب المنطقة.

وحتى مساء يوم الثلاثاء تم انتشال 61 جثة خلال يوم واحد بمدينة درنة ليرتفع العدد الإجمالي للضحايا الذين تمكنت وحدات الحماية المدنية من انتشال جثثهم، منذ بداية مهمتهم التضامنية إلى 198 جثة، حسب ما أشار إليه بيان للمديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية اليوم الأربعاء.

فرق الحماية المدنية الجزائرية في ليبيا

ومنذ أسبوع تشارك فرق الحماية المدنية المتواجدة بليبيا في عمليات الإنقاذ والإغاثة عقب الفيضانات الأخيرة. وتتكون هذه الفرق من 113 عونًا من مختلف الرتب والتخصصات، منها فرقة الغطاسين، الفرقة الطبية المختصة في طب الكوارث، فرقة إدارة العمليات، فرق البحث والإنقاذ، الفرق السينوتقنية، الفرق اللوجيستية، وأخصائيون نفسانيون.

- الحماية المدنية الجزائرية تنتشل 96 جثة خلال عملياتها في درنة

- فرق الإغاثة الجزائرية تقدم حصيلة أولية بأعمالها في درنة

وحسب وزارة الصحة فقد وصل عدد القتلى إلى قرابة 4000 شخص، بالإضافة إلى إحصاء الآلاف من المفقودين، وذلك حتى الإثنين.