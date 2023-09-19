الحماية المدنية الجزائرية تنتشل 96 جثة خلال عملياتها في درنة

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

أعلنت الحماية المدنية الجزائرية، اليوم الاثنين، انتشال جثامين 96 شخصًا من تحت الأنقاض وفي عرض البحر، ضمن مهمة فريقها بمدن شرق ليبيا.

وأشارت الحماية المدنية، في حصيلة خمسة أيام لأعمالها في ليبيا، إلى اتفاقها مع فرق الإنقاذ الدولية الأخرى وبالتنسيق مع الجهات الليبية، على تقسيم منطقة البحث إلى عدة قطاعات وفق خطة عمل، وذلك لتسريع وتسهيل عملهم.

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الحماية المدنية الجزائرية تنتشل 47 جثة اليوم

وكشف المدير الإحصائيات والإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية العقيد فاروق عاشور في تصريح صحفي، أن «فرق الحماية المدنية المتواجدة بليبيا للمشاركة في عمليات الإنقاذ والإغاثة تمكنت اليوم الاثنين على مستوى مدينة درنة من انتشال 47 جثة من تحت الأنقاض»، لترتفع حصيلة انتشال الفرق الجزائري بمدينة درنة إلى 96 جثة من ضحايا فيضانات الإعصار.

وبعد مرور ثمانية أيام على الإعصار المتوسطي «دانيال» الذي ضرب مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، تتضاءل الآمال في العثور على ناجين من الكارثة.