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فرق الإغاثة الجزائرية تقدم حصيلة أولية بأعمالها في درنة

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الجمعة 15 سبتمبر 2023, 10:30 صباحا
فرق الإغاثة الجزائرية تقدم حصيلة أولية بأعمالها في درنة
فريق إنقاذ جزائري في درنة، 14 سبتمبر 2023. (الحماية المدنية الجزائرية)
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أعلنت فرق الحماية المدنية الجزائرية انتشال خمس جثث من تحت الركام في درنة، في حصيلة أولية لمهمتهم الإنسانية في دعم جهود رفع آثار العاصفة «دانيال» التي ضربت المدينة، مخلفة ضحايا ودمارا واسعا.

ونشرت الحماية المدنية الجزائرية عبر منصات التواصل الاجتماعي صورا لأعمال الإنقاذ التي تنفذها فرقها، بالإضافة إلى اجتماع ممثلي فريق الإغاثة الجزائرية مع خلية تنسيق فرق البحث والإنقاذ من تركيا وتونس.

ظروف المدينة كارثية
ووصف مسؤول بالحماية المدنية ظروف المدينة بـ«الكارثية»، مضيفا: «فريق الإنقاذ الجزائري لديه كل الإمكانات اللازمة لعمليات البحث، سواء تحت الردم أو في البرك المائية أو الوحل».

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وقد أوفدت الجزائر 113 فردا من الحماية المدنية من مختلف الرتب والتخصصات، بينهم فرقة الغطاسين، وفرقة طبية مختصة في طب الكوارث، وفرقة إدارة عمليات فرق البحث والإنقاذ، وفرق تقنية ولوجستية، واختصاصيون نفسيون، وعتاد خاص بالتدخل في الفيضانات.

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