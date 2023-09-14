أسامة حماد لقناة «الوسط»: دفن 3065 ضحية لكارثة «دانيال» حتى الآن

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، في تصريح إلى قناة «الوسط» (Wtv)، إن إجمالي عدد المدفونين من ضحايا العاصفة «دانيال» وصل إلى 3065 ضحية حتى الآن، وذلك بعدما جرى دفن 371 ضحية اليوم الخميس.

ولا تزال فرق البحث والإنقاذ تواصل عملها في مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر، لانتشال ضحايا العاصفة التي ضربت المنطقة يومي الأحد والإثنين الماضيين.

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وتتوسع عمليات البحث عن المفقودين في البر فقط وشواطئ مدينة درنة، حيث جرفت السيول الهادرة منازل وألقت بجثث في مياه البحر، وهي المهمة التي تضطلع بها الضفادع البشرية.