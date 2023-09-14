شاهد.. ضفادع بشرية تنتشل الجثث من بحر رأس التين شرقي درنة

القاهرة - بوابة الوسط

تتواصل، اليوم الخميس، في مناطق مختلفة بمدينة درنة، عمليات الإنقاذ وانتشال الجثث، منذ ضربت المدينة عاصفة «دانيال» التي أدت إلى سيول وفيضانات مدمرة، خلفت آلاف القتلى والمفقودين.

ولا تقتصر عمليات البحث عن المفقودين في البر فقط؛ بل تشمل أيضًا شواطئ المدينة؛ حيث جرفت السيول الهادرة منازل وألقت بجثث في مياه البحر، وهي المهمة التي تضطلع بها الضفادع البشرية.

وفي هذا الإطار، أظهر مقطع فيديو جانبًا من عمل ضفادع بشرية، إضافة إلى جهود طائرة مروحية ضمن فرق الإنقاذ المصري، ومتطوعين ليبيين في انتشال جثث من بحر رأس التين شرقي درنة.

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إحصائية ضحايا «دانيال»

وتفيد آخر إحصائية للهلال الأحمر الليبي، بأن عدد الوفيات جراء العاصفة «دانيال» حتى الآن يصل إلى 5200 شخص، بالإضافة سبعة آلاف مصاب، ومثلهم عالقون، و11 ألف مفقود، في حين نزح نحو 30 ألف شخص إلى مناطق أخرى.

جانب من عمليات انتشال الجثث من بحر رأس التين شرقي درنة، الخميس 14 سبتمبر 2023 (لقطة مثبتة من الفيديو)

جانب من عمليات انتشال الجثث من بحر رأس التين شرقي درنة، الخميس 14 سبتمبر 2023 (لقطة مثبتة من الفيديو)

جانب من عمليات انتشال الجثث من بحر رأس التين شرقي درنة، الخميس 14 سبتمبر 2023 (لقطة مثبتة من الفيديو)