فرق هيئة البحث عن المفقودين تبدأ في انتشال جثث ضحايا «دانيال» في درنة وسوسة

القاهرة - بوابة الوسط

شرعت فرق الهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين في انتشال جثث ضحايا العاصفة «دانيال» في مدينتي درنة وسوسة.

وقال رئيس الهيئة كمال السيوي إن الفرق وصلت المدينتين المتضررتين أمس الأربعاء، وتضم 60 فردا، حسب تصريح لصفحة «حكومتنا» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتضم الفرق أفراد من إدارات «استقبال البلاغات والاستطلاع والاستكشاف واستخراج الجثث» وآخرين مسؤولين عن أخذ عينات الحامض النووي من الجثث المجهولة، حسب السيوي الذ أشار إلى تجهيز قافلة أخرى ستذهب إلى المدينتين في وقت لاحق.

توجه فرق إنقاذ جزائري إلى المناطق المتضررة

كما غادرت فرق الإنقاذ والحماية المدنية الجزائرية العاصمة طرابلس أمس الأربعاء متجهة نحو المناطق المتضررة جراء السيول.

ووصلت تلك الفرق مطار معيتيقة أول من أمس الثلاثاء، رفقة وفد حكومة جزائري، الذين وصلوا على متن طائرة محملة بمساعدات ومواد إغاثية.

قوافل مساعدة من حكومة الوحدة وشركة الكهرباء

وفي سياق متصل، أرسلت وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» قوافل مساعدات تتضمن احتياجات عاجلة للأسرة المتضررة جراء السيول.

وقالت الوزيرة وفاء الكيلاني، لـ«حكومتنا»، إن فريقا من مركز الدراسات الاجتماعية بالوزارة توجه إلى تلك المناطق لإجراء البحث الاجتماعي وحصر الأسر المتضررة.

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وبالمثل أعلنت الشركة العامة للكهرباء تسيير قافلة نحو المناطق المتضررة تضم أكثر من 100 شاحنة محملة بمعدات وآليات، وأكثر من 300 فني ومختص من فرق الصيانة لصيانة الأضرار والأعطال الناجمة عن العاصفة «دانيال».

وأوضحت الشركة أن هذه القافلة تعد الأكبر بين القوافل التي أرسلتها الشركة سابقا الى المناطق المتضررة شرق البلاد.