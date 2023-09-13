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حكومة الدبيبة: باخرة تضم 700 غرفة في طريقها إلى ساحل درنة لتوفير السكن للنازحين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 سبتمبر 2023, 11:12 مساء
حكومة الدبيبة: باخرة تضم 700 غرفة في طريقها إلى ساحل درنة لتوفير السكن للنازحين
صورة للأقمار الصناعية تكشف حجم الدمار الذي خلفته العاصفة «دانيال» في ليبيا. (جريدة ذا غارديان)
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أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مساء اليوم الأربعاء، أن باخرة تضم 700 غرفة في طريقها إلى ساحل درنة، للمساهمة في توفير السكن للنازحين وفرق الإنقاذ.

جاء ذلك في خطاب من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة لإدارة شركة «كفالاي» للسفر والسياحة، بإرساء السفينة التجارية التابعة لها، بميناء درنة البحري لمدة 60 يومًا قابلة للتمديد، للاستفادة من غرفها وإقامة الفرق العاملة والأهالي المتضررة منازلهم، بحسب منشور عبر منصة «حكومتنا» على «فيسبوك».

- الدبيبة يوجه بتزويد الطائرات المتجهة للمنطقة الشرقية بالوقود مجانًا

وفي وقت سابق اليوم، طلب الدبيبة من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، بتكليف شركة البريقة لتسويق النفط والغاز باتخاذ الإجراءات العاجلة والفورية لتزويد الرحلات الجوية القاصدة مطارات المنطقة الشرقية بالوقود مجانًا.

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