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إطلاق حملة لجمع التبرعات ببني وليد لدعم المتضررين من العاصفة «دانيال»

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد الأربعاء 13 سبتمبر 2023, 10:25 مساء
إطلاق حملة لجمع التبرعات ببني وليد لدعم المتضررين من العاصفة «دانيال»
الإعلان عن أماكن جمع التبرعات في بني وليد وتجهيز قوافل إغاثة المتضررين من العاصفة «دانيال». (الإنترنت)
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أطلق عدد من الشباب في مدينة بني وليد، اليوم الأربعاء، حملة لجمع التبرعات المادية والعينية، لصالح المتضررين من العاصفة «دانيال» التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا وأودت بحياة الآلاف وخلفت خسائر مادية فادحة.

وبدأ المشرفون على الحملة بجمع التبرعات بالتعاون مع عدد من المؤسسات والجهات الحكومية في المدينة، بهدف تقديم المستلزمات الطبية والغذائية وغيرها إلى المتضررين في مدن درنة والبيضاء وسوسة وشحات والمرج وغيرها من المناطق المنكوبة شرق ليبيا.

تشكيل لجنة «فزعة وطن» ببلديات سوف الجين
كما قام عمداء مجالس بلديات سوف الجين بتشكيل لجنة تحت اسم «فزعة وطن» وذلك بدعم من المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، للمساهمة في تقليل المعاناة التي يمر بها أهالي المنطقة الشرقية.

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وتشكلت اللجنة برئاسة عميد بلدية تينيناي، وعضوية عميد بلدية بني وليد، وعميد بلدية المردوم، ومجلس شؤون المحلات، وجمعية الهلال الأحمر فرع بني وليد، ومكتب الشؤون الاجتماعية، وصندوق التضامن الاجتماعي، ومكتب الموارد البشرية، ومكتب الأوقاف، وصندوق الزكاة، وفوج الكشافة، ولجنة إدارة الأزمة.

واتفق أعضاء اللجنة على مواقع تجميع المساعدات والإعانات وتكليف أشخاص بالاستلام لكل موقع، وذلك تسهيلا لأعمال التبرع وتوفير أماكن قريبة كلٌّ حسب إقامته.

مراكز التبرع ببلديات سوف الجين
ومراكز التبرع هي: المركز الصحي بني وليد، ومستشفى الزيادات، ومدرسة الشروق، وبني وليد المركز مقر منظمة الإرادة، ومسجد الشهيد، ومسجد السنوسي، وبلدية المردوم، وبلدية تينيناي.

يأتي ذلك في إطار الحملات التضامنية التي تشهدها أغلب مدن ومناطق ليبيا لدعم المتضررين من العاصفة «دانيال» في شرق البلاد والتي خلفت آلاف القتلى والجرحى والمفقودين والنازحين خاصة في مدينة درنة المتضرر الأكبر من الكارثة.

الإعلان عن أماكن جمع التبرعات في بني وليد وتجهيز قوافل إغاثة المتضررين من العاصفة «دانيال». (الإنترنت)
الإعلان عن أماكن جمع التبرعات في بني وليد وتجهيز قوافل إغاثة المتضررين من العاصفة «دانيال». (الإنترنت)
الإعلان عن أماكن جمع التبرعات في بني وليد وتجهيز قوافل إغاثة المتضررين من العاصفة «دانيال». (الإنترنت)
الإعلان عن أماكن جمع التبرعات في بني وليد وتجهيز قوافل إغاثة المتضررين من العاصفة «دانيال». (الإنترنت)
الإعلان عن أماكن جمع التبرعات في بني وليد وتجهيز قوافل إغاثة المتضررين من العاصفة «دانيال». (الإنترنت)
الإعلان عن أماكن جمع التبرعات في بني وليد وتجهيز قوافل إغاثة المتضررين من العاصفة «دانيال». (الإنترنت)
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