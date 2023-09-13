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جسر جوي متواصل بين طرابلس وبنغازي لإغاثة المتضررين من العاصفة «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 سبتمبر 2023, 07:12 مساء
جسر جوي متواصل بين طرابلس وبنغازي لإغاثة المتضررين من العاصفة «دانيال»
تحميل إحدى طائرات الشحن بمواد افغاثة بمطار معيتيقة قبيل انطلاقها نحو بنغازي. (حكومتنا)
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أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، أنها سيرت جسرًا جويًا مستمرًا بالتعاون مع رئاسة أركان السلاح الجوي، من مطار معيتيقة في طرابلس إلى مطار بنينا في بنغازي لإغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في المنطقة الشرقية الناجمة عن العاصفة «دانيال»، بحسب ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

ومنذ وقوع الكارثة التي خلفتها العاصفة «دانيال» في مدينة درنة والبيضاء ومناطق الجبل الأخضر وسهل بنغازي، لم تتوقف قوافل الإغاثة والمساعدات من مناطق غرب وجنوب ليبيا كافة في حملة تضامنية غير مسبوقة على المستوى الوطني تؤكد تعاضد الليبيين في وقت الأزمة.

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وتتواصل عمليات الدعم الخارجي من الدول الصديقة والشقيقة، بعدما أعلن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب مناطق الجبل الأخضر منكوبة؛ حيث وصلت فرق بحث وإنقاذ ومواد إغاثة من مصر، وتركيا، والإمارات، وقطر، والأردن، والجزائر، وتونس من أجل المساعدة في عمليات البحث والإنقاذ الجارية في مدينة درنة.

وأودت العاصفة «دانيال» بحياة الآلاف من القتلى والمصابين والجرحى، وخلفت كذلك آلاف النازحين من مدينة درنة التي أغرقتها السيول، وجرفت مباني بأكملها من وسط المدينة إلى البحر المتوسط.

تحميل إحدى طائرات الشحن بمواد افغاثة بمطار معيتيقة قبيل انطلاقها نحو بنغازي. (حكومتنا)
تحميل إحدى طائرات الشحن بمواد افغاثة بمطار معيتيقة قبيل انطلاقها نحو بنغازي. (حكومتنا)
تحميل إحدى طائرات الشحن بمواد افغاثة بمطار معيتيقة قبيل انطلاقها نحو بنغازي. (حكومتنا)
تحميل إحدى طائرات الشحن بمواد افغاثة بمطار معيتيقة قبيل انطلاقها نحو بنغازي. (حكومتنا)
تحميل إحدى طائرات الشحن بمواد افغاثة بمطار معيتيقة قبيل انطلاقها نحو بنغازي. (حكومتنا)
تحميل إحدى طائرات الشحن بمواد افغاثة بمطار معيتيقة قبيل انطلاقها نحو بنغازي. (حكومتنا)
تحميل إحدى طائرات الشحن بمواد افغاثة بمطار معيتيقة قبيل انطلاقها نحو بنغازي. (حكومتنا)
تحميل إحدى طائرات الشحن بمواد افغاثة بمطار معيتيقة قبيل انطلاقها نحو بنغازي. (حكومتنا)
تحميل إحدى طائرات الشحن بمواد افغاثة بمطار معيتيقة قبيل انطلاقها نحو بنغازي. (حكومتنا)
تحميل إحدى طائرات الشحن بمواد افغاثة بمطار معيتيقة قبيل انطلاقها نحو بنغازي. (حكومتنا)
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