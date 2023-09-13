شاهد.. مقطع فيديو يوثق اللحظات الأولى لكارثة درنة

القاهرة - بوابة الوسط

وثَّق أحد المواطنين في مدينة درنة اللحظات الأولى لكارثة درنة بعد دقائق قليلة من بزوغ فجر الإثنين، فيما تُسْمَع ما بدا أنها أصوات استغاثة في خلفية المقطع.

ويُسمع في مقطع فيديو ملتقطه باكيًا، وهو يرصد الدمار الذي حلَّ بالمنطقة فجر يوم وقوع الكارثة، التي تجاوزت وفياتها أكثر من خمسة آلاف شخص، بحسب رئيس مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، محمد أبولموشة.

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وتسببت العاصفة «دانيال» في سيول جارفة بمدينة درنة، الأحد الماضي، أدت إلى جرف أحياء بأكملها، ودمار واسع في البنية التحتية، وانقطاع الخدمات جميعها، مما دعا الحكومة المكلفة من مجلس النواب إلى إعلانها مدينة منكوبة.