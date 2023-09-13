  • Alwasat News
Atwasat

ناجون من «دانيال» في درنة: الكارثة بدأت بـ«انفجار».. وأفلتنا بـ«معجزة»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 سبتمبر 2023, 09:45 صباحا
ناجون من «دانيال» في درنة: الكارثة بدأت بـ«انفجار».. وأفلتنا بـ«معجزة»
أفراد الهلال الأحمر خلال انتشال جثمان أحد ضحايا السيول في درنة، 13 سبتمبر 2023. (الجمعية فرع بنغازي)
alwasat radio

روى ناجون من درنة شهاداتهم عما حدث للمدينة التي ضربتها العاصفة «دانيال» مساء الأحد الماضي، إذ بدأ كل شيء بـ«صوت يشبه الانفجار» عندما انهار أحد السدود، لتتدفق المياه سريعا في المباني المجاورة، وتصل حتى الطوابق العليا منها، بينما فر السكان إلى الأسطح أو تعلقوا بالأثاث ساعات في غرف غمرتها المياه حتى السقف تقريبا.

ونجا رجاء ساسي (39 عاما) من الفيضان مع زوجته وابنته الصغيرة، بعد أن وصلت المياه إلى طابق علوي من المنزل. لكن بقية أفراد أسرته لقوا حتفهم، حسب حديثه إلى وكالة «رويترز».

وقال: «في البداية أعتقدنا أنها أمطار غزيرة، لكن في منتصف الليل سمعنا انفجارا هائلا، وكان ذلك السد وهو ينفجر»، مضيفا أن وسط المدينة عج بالجثث المتناثرة.

ووصفت زوجته نورية الحصادي (31 عاما)، التي تشبثت بابنتها الصغيرة خلال هروبهما، نجاتهم بـ«المعجزة».

أسرة تفر من منزل قبل انهياره
وقالت صفية مصطفى (41 عاما)، وهي أم لولدين، إنهم تمكنوا من الفرار من منزلهم قبل انهيار المبنى، مضيفة أنهم صعدوا إلى السطح، وهربوا عبر أسطح المباني المجاورة، بينما كان ابنها أُبي (10 سنوات) يدعو الله أن يُنجيهم.

ونجت المحامية صالحة أبو بكر (46 عاما) رفقة شقيقتيها من الكارثة، لكن والدتهن لقيت حتفها، بعدما غمرت المياه منزلهن، ووصلت إلى الطابق الثالث.

حكومة حماد: أكثر من 5300 وفاة في درنة جراء العاصفة «دانيال»
لجنة حصر الأضرار: انهيار 30 كيلومترا من شبكة الطرق في درنة
بالأسماء.. انتشال جثامين 145 مصريًا جراء العاصفة «دانيال» في درنة
«حكومة الوحدة» تخصص ملياري دينار لإعمار البلديات المنكوبة شرق ليبيا
لماذا سببت العاصفة «دانيال» هذا الدمار الهائل في ليبيا؟

وأوضحت أن المياه اندفعت إلى شقتهن حتى بلغت السقف تقريبا، ولمدة قالت إنها شعرت بأنها ثلاث ساعات تشبثت خلالها بقطعة أثاث حتى تظل طافية.

وقالت: «أستطيع السباحة، لكن عندما حاولت إنقاذ عائلتي لم أتمكن من فعل أي شيء»، وبعد انحسار مياه الفيضان، تمكنت «صالحة» مع شقيقتيها من مغادرة المبنى قبل وقت قصير من انهياره، لكن والدتهن كانت داخله.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

‎ليفربول وروما يعزيان أسر ضحايا إعصار «دانيال»

‎ليفربول وروما يعزيان أسر ضحايا إعصار «دانيال»
برج خليفة يضيء بعلم ليبيا تضامنًا مع ضحايا العاصفة «دانيال» (فيديو)

برج خليفة يضيء بعلم ليبيا تضامنًا مع ضحايا العاصفة «دانيال» (فيديو)
برشلونة يواسي أسر ضحايا العاصفة «دانيال» في ليبيا

برشلونة يواسي أسر ضحايا العاصفة «دانيال» في ليبيا
هولندا تستعيد لوحة لـ«فان جوخ» سُرقت في عملية سطو شهيرة قبل 3 سنوات

هولندا تستعيد لوحة لـ«فان جوخ» سُرقت في عملية سطو شهيرة قبل 3 سنوات
مقتل حارسة في حديقة حيوانات نمساوية بعد تعرضها لهجوم من وحيد قرن

مقتل حارسة في حديقة حيوانات نمساوية بعد تعرضها لهجوم من وحيد قرن
تشريح القنفذـ تحليل شخصية القذافي (4)

تشريح القنفذـ تحليل شخصية القذافي (4)
ثلث سكان العالم محرومون من الإنترنت في 2023

ثلث سكان العالم محرومون من الإنترنت في 2023
وصول 3 طائرات تركية بنغازي محملة بمواد إغاثة وأطقم فنية للبحث والإنقاذ

وصول 3 طائرات تركية بنغازي محملة بمواد إغاثة وأطقم فنية للبحث والإنقاذ
«فودافون مصر» تتيح خدماتها من وإلى ليبيا مجانًا لمدة ثلاثة أيام

«فودافون مصر» تتيح خدماتها من وإلى ليبيا مجانًا لمدة ثلاثة أيام
انطلاق قافلة ثانية من مساعدات أهالي الجنوب إلى المنطقة الشرقية

انطلاق قافلة ثانية من مساعدات أهالي الجنوب إلى المنطقة الشرقية
«آبل» تستعد للإعلان عن أحدث هواتفها مع اعتمادها على منفذ الشحن العالمي

«آبل» تستعد للإعلان عن أحدث هواتفها مع اعتمادها على منفذ الشحن العالمي
مجلس الأمن يقف «دقيقة حداد» على أرواح ضحايا ليبيا

مجلس الأمن يقف «دقيقة حداد» على أرواح ضحايا ليبيا
ريال مدريد يتضامن مع ضحايا العاصفة «دانيال» في ليبيا

ريال مدريد يتضامن مع ضحايا العاصفة «دانيال» في ليبيا
كيف ولماذا تطلق الأسماء على العواصف والأعاصير؟

كيف ولماذا تطلق الأسماء على العواصف والأعاصير؟
الصحافة الأجنبية: العاصفة «دانيال» تضاعف أزمات ليبيا وتكشف تهالك البنية التحتية

الصحافة الأجنبية: العاصفة «دانيال» تضاعف أزمات ليبيا وتكشف تهالك البنية التحتية
وكالة الطاقة: الطلب العالمي على النفط والغاز والفحم سيبلغ الذروة هذا العقد

وكالة الطاقة: الطلب العالمي على النفط والغاز والفحم سيبلغ الذروة هذا العقد
إيقاف الفرنسي بوغبا لاعب وسط يوفنتوس لتناوله منشطات

إيقاف الفرنسي بوغبا لاعب وسط يوفنتوس لتناوله منشطات
«الطب العسكري» بطرابلس يسير قافلة إغاثة إلى المنطقة الشرقية لمواجهة آثار الفيضانات

«الطب العسكري» بطرابلس يسير قافلة إغاثة إلى المنطقة الشرقية لمواجهة آثار ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الأمم المتحدة: نحشد الموارد وفرق الطوارئ لدعم المتضررين في ليبيا جراء «دانيال»
الأمم المتحدة: نحشد الموارد وفرق الطوارئ لدعم المتضررين في ليبيا ...
حكومة حماد: أكثر من 5300 وفاة في درنة جراء العاصفة «دانيال»
حكومة حماد: أكثر من 5300 وفاة في درنة جراء العاصفة «دانيال»
بعثة طبية تونسية تصل مطار الأبرق
بعثة طبية تونسية تصل مطار الأبرق
حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 13 سبتمبر 2023)
حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 13 سبتمبر 2023)
ناجون من «دانيال» في درنة: الكارثة بدأت بـ«انفجار».. وأفلتنا بـ«معجزة»
ناجون من «دانيال» في درنة: الكارثة بدأت بـ«انفجار».. وأفلتنا ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد ......
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا...
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة برنية الثابت في مكة
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة ......
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي...
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)...
المزيد
«أمن السواحل» تشارك بزورق في أعمال البحث بساحل درنة
«أمن السواحل» تشارك بزورق في أعمال البحث بساحل درنة...
«الأرصاد»: البحر قليل الاضطراب على الساحل من درنة إلى طبرق
«الأرصاد»: البحر قليل الاضطراب على الساحل من درنة إلى طبرق...
10 ملايين دولار دعم أممي عاجل للمتضررين في ليبيا جراء «دانيال»
10 ملايين دولار دعم أممي عاجل للمتضررين في ليبيا جراء ......
ناجون من «دانيال» في درنة: الكارثة بدأت بـ«انفجار».. وأفلتنا بـ«معجزة»
ناجون من «دانيال» في درنة: الكارثة بدأت بـ«انفجار».. وأفلتنا......
حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 13 سبتمبر 2023)
حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 13 سبتمبر 2023)...
المزيد