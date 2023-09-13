انتشال ونقل جثث خلفتها «دانيال» في درنة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

استمرت، اليوم الأربعاء، عمليات انتشال ونقل جثث الضحايا التي خلفتها العاصفة المتوسطية «دانيال» في مدينة درنة شرق ليبيا.

وأظهر مقطع فيديو سيارات إسعاف ونقل موتى في أثناء نقلها جثامين الضحايا، وذلك في وقت أفاد فيه الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، إلى وكالة «فرانس برس»، أمس الثلاثاء، بمقتل أكثر من 2300 شخص جراء الفيضانات الناجمة عن العاصفة.

وأوضح الناطق باسم الجهاز، الذي ينتشر فريق تابع له في درنة منذ الإثنين، أن الفيضانات الناجمة عن العاصفة «دانيال» خلّفت «أكثر من 2300 قتيل ونحو 7000 جريح. في حين هناك أكثر من 5000 آخرين في عداد المفقودين».

إعلان مناطق شرق ليبيا «منكوبة»

وشهدت مناطق الشرق الليبي والجبل الأخضر، مساء الأحد الماضي، سيولا عارمة تسببت في مقتل وفقدان عشرات المواطنين، وغرق عديد المساكن، وانهيار البنية التحتية جراء العاصفة «دانيال» التي وصلت المنطقة قادمة من البحر المتوسط.

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مناطق شرق ليبيا «منكوبة»، مطالبا «الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية بتقديم الدعم للمناطق المنكوبة، وجهود الإنقاذ البحري من أجل انتشال الضحايا والمساعدة في إنقاذ الناجين، وتأمين الإمدادات الضرورية».

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ولحق دمار كبير بالكثير من المباني والعمارات والجسور في درنة جراء العاصفة «دانيال». كما انقطعت الكهرباء والاتصالات في المدينة، حسب ما رصده مراسل «بوابة الوسط» خلال جولتهفي المدينة أول من أمس.

ودمرت السيول الجارفة الجسور جميعها الرابطة بين ضفتي المدينة، وغالبية العمارات والمباني والبيوت التي تقع على ضفتي مجرى الوادي. كما قطعت معظم الطرق المؤدية إلى داخل المدينة.

وقد أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب درنة «مدينة منكوبة». بينما قال المجلس التسييري لبلدية درنة إن الوضع في المدينة خارج السيطرة، مطالبا بالتدخل الدولي لإنقاذها.

الاتحاد الدولي للصليب الأحمر: 10 آلاف مفقود في ليبيا جراء عاصفة «دانيال»

وقال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الثلاثاء، إن عدد المفقودين جراء السيول والفيضانات التي شهدتها ليبيا خلال اليومين الماضيين وصل إلى «10 آلاف شخص» حتى الآن، متوقعا ارتفاع حصيلة القتلي «بشكل هائل».

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن المسؤول في المنظمة، طارق رمضان، قوله للصحفيين في جنيف خلال اتصال عبر الفيديو من تونس: «حصيلة القتلى ضخمة، وقد تصل إلى الآلاف. نؤكد من مصادرنا المستقلة للمعلومات أن عدد المفقودين وصل إلى 10 آلاف شخص حتى الآن».

نقل جثامين ضحايا العاصفة «دانيال» في درنة، 13 سبتمبر 2023. (صورة مثبتة من فيديو)

نقل جثامين ضحايا العاصفة «دانيال» في درنة، 13 سبتمبر 2023. (صورة مثبتة من فيديو)