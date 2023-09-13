أضرار في مسجد الصحابة بدرنة جراء «دانيال» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

تعرض مسجد الصحابة في درنة إلى أضرار جراء العاصفة «دانيال» التي ضربت المدينة يوم الأحد الماضي.

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه «بوابة الوسط»، تضرُّر أرضية المسجد جراء العاصفة والتي غطاها الطمي بشكل شبه كامل.

سبب تسمية المسجد

وترجع تسمية مسجد الصحابة بهذا الاسم إلى مجاورته أضرحة الصحابة زهير بن قيس البلوي وعبدالله بن بر القيسي وأبي منصور الفارسي.

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وتسببت العاصفة «دانيال» في دمار واسع داخل درنة، وهي أكثر المدن المتضررة في المنطقة الشرقية، حيث سجلت مئات الوفيات إضافة إلى فقدان ونزوح الآلاف، فضلا عن أضرار جسيمة في البنية التحتية.