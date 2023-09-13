لجنة حصر الأضرار: انهيار 30 كيلومترا من شبكة الطرق في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت اللجنة الفنية لحصر الأضرار، المشكلة من مصلحة الطرق والجسور، أن شبكة الطرق المنهارة في درنة تقدر بـ30 كيلومترًا، بحسب ما أعلنت منصة «حكومتنا» التابعة لحكمة الوحدة الوطنية الموقتة على «فيسبوك».

ونقلت المنصة عن مصلحة الطرق والجسور تأكيدها رصد 5 جسور منهارة عند مجرى الوادي بدرنة، لافتة إلى أن المساحة التقديرية المتضررة في محيط الوادي تقدر بـ 90 هكتارًا، مشددة أيضًا على أن الطريق الوحيد المفتوح أمام حركة المرور هو طريق الظهر الحمر.

- «حكومة الوحدة» تخصص ملياري دينار لإعمار البلديات المنكوبة شرق ليبيا

وفي وقت سابق الثلاثاء، أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة قرارًا بتخصيص ملياري دينار لصالح صندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة، بهدف إعمار البلديات المنكوبة وتأهيل المناطق التي دمرتها السيول والأمطار شرق البلاد.